В Алтайском крае школьные каникулы продлили еще на неделю

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В Алтайском крае в связи с эпидемиологической обстановкой по коронавирусу власти продлили каникулы для школьников еще на одну неделю, до 15 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Решение о продлении каникул принято на основании анализа текущей эпидемиологической ситуации в Алтайском крае и перспектив ее развития с учетом позиции Роспотребнадзора, минздрава края и других ведомств», — сообщили в правительстве.

По словам губернатора Алтайского края Виктора Томенко, в регионе сложная обстановка по коронавирусу, в настоящий момент почти 90% коек, которые были выделены для заболевших инфекцией, заполнены. Томенко также заявил, что в крае ежедневно растут показатели новых заболевших коронавирусом, гриппом и ОРВИ.

Каникулы в школах Алтайского края начались с 24 октября, планировалось, что они закончатся 8 ноября.