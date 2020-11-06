В Забайкалье продлили каникулы для младших классов из-за COVID-19

В Забайкальском крае школьникам младших классов продлили каникулы, а часть учеников перевели на дистанционное обучение. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

«Неделя с 9 по 15 ноября: для 1-5 классов объявлены каникулы, для 6-11 классов установлен дистанционный режим обучения. С 16 по 22 ноября вводится дистанционный режим для всех классов», — отметили в пресс-службе.

Такой режим распространяется на школьников, которые проходят обучение в 14 из 35 территорий Забайкалья. В этих районах наблюдается существенный рост заболеваний коронавирусной инфекцией.

В региональном управлении Роспотребнадзора объяснили, что увеличение каникул с 26 октября по 8 ноября уже дало снижение количества заболевших COVID-19 среди школьников, а дальнейшее продление каникул позволит избежать перегрузки системы здравоохранения.