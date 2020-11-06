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Пандемия коронавируса ,  
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В Забайкалье продлили каникулы для младших классов из-за COVID-19

В Забайкальском крае школьникам младших классов продлили каникулы, а часть учеников перевели на дистанционное обучение. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

«Неделя с 9 по 15 ноября: для 1-5 классов объявлены каникулы, для 6-11 классов установлен дистанционный режим обучения. С 16 по 22 ноября вводится дистанционный режим для всех классов», — отметили в пресс-службе.

Такой режим распространяется на школьников, которые проходят обучение в 14 из 35 территорий Забайкалья. В этих районах наблюдается существенный рост заболеваний коронавирусной инфекцией.

На Камчатке из-за COVID-19 школьникам продлили каникулы на неделю
Общество
Фото:Валентина Певцова / ТАСС

В региональном управлении Роспотребнадзора объяснили, что увеличение каникул с 26 октября по 8 ноября уже дало снижение количества заболевших COVID-19 среди школьников, а дальнейшее продление каникул позволит избежать перегрузки системы здравоохранения.

Ранее каникулы для школьников продлили в других российских регионах. В частности, в Петропавловске-Камчатском и Санкт-Петербурге учащихся общеобразовательных учреждений отправили на двухнедельные каникулы до 8 ноября.

В Москве младшеклассники продолжают очное обучение, а учащиеся 6–11-х классов переведены на дистанционный формат до 22 ноября.

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