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Пандемия коронавируса ,  
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На Камчатке из-за COVID-19 школьникам продлили каникулы на неделю

Фото:Валентина Певцова / ТАСС
Фото: Валентина Певцова / ТАСС

В Петропавловске-Камчатском из-за распространения коронавирусной инфекции власти продлили каникулы в общеобразовательных учреждениях города еще на одну неделю, до 8 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Власти пояснили, что решение принято в рамках мероприятий по предотвращению распространения COVID-19 на территории города.

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Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»

Также до 8 ноября учреждения дополнительного образования продолжат работу с детьми дистанционно, добавили в мэрии.

В Петропавловске-Камчатском школьники ушли на каникулы с 26 октября до 3 ноября. Возобновить обучение с учетом праздничного 4 ноября планировалось 5 ноября.

Согласно данным регионального оперативного штаба по борьбе с эпидемией, за все время пандемии в регионе было зарегистрировано 5890 случаев заражения коронавирусом, последний суточный прирост составил 56 заболевших.

Ранее из-за коронавируса продлили каникулы для школьников в Санкт-Петербурге. «Теперь дети будут отдыхать полноценные две недели. Каникулы продлены до 8 ноября», — сообщала вице-губернатор города Ирина Потехина. Она считает, что, если школьники проведут каникулы дома, а не в местах большого скопления людей, город сможет «прервать цепочки заражений».

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Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
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