На Камчатке из-за COVID-19 школьникам продлили каникулы на неделю

Фото: Валентина Певцова / ТАСС

В Петропавловске-Камчатском из-за распространения коронавирусной инфекции власти продлили каникулы в общеобразовательных учреждениях города еще на одну неделю, до 8 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Власти пояснили, что решение принято в рамках мероприятий по предотвращению распространения COVID-19 на территории города.

Также до 8 ноября учреждения дополнительного образования продолжат работу с детьми дистанционно, добавили в мэрии.

В Петропавловске-Камчатском школьники ушли на каникулы с 26 октября до 3 ноября. Возобновить обучение с учетом праздничного 4 ноября планировалось 5 ноября.