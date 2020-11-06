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В Минтруде заявили о намерении ежегодно повышать материнский капитал

Фото:Екатерина Анпилогова / Global Look Press
Фото: Екатерина Анпилогова / Global Look Press

Сумму материнского капитала будут повышать каждый год. Об этом заявила заместитель главы Министерства труда России Ольга Баталина в ходе выступления на XI Всероссийском форуме «Вместе — ради детей! Ключевые программы партнерства», передает «РИА Новости».

«В следующем году размер материнского капитала будет проиндексирован, и в дальнейшем планируется его повышение каждый год», — пояснила Баталина.

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Всего, по словам замглавы Минтруда, за время действия программы средства были выделены 10 млн семей. Из них 8 млн уже воспользовались деньгами.

Ранее в ведомстве сообщили РБК, что в проекте бюджета Пенсионного фонда России предусмотрена индексация материнского капитала. В 2021 году его сумма на первого ребенка составит 483 882 руб., а на второго — 639 432 руб., если семья не получила выплату на первого ребенка. Если же средства, выделенные государством на первенца, были получены, на второго ребенка семье предоставят 155 550 руб.

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В министерстве также уточнили, что согласно прогнозам рождаемости, в 2021 году материнский капитал получат 1,2 млн семей. Для этого государство выделило 443,3 млрд руб.

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В марте 2020 года президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий программу материнского капитала. Согласно документу, при рождении или усыновлении первого ребенка семья получит 466 617 руб., а при появлении в семье второго — до 616 617 руб. С 15 апреля 2020 года капитал оформляют автоматически после рождения.

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