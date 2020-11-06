В Минтруде заявили о намерении ежегодно повышать материнский капитал

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Сумму материнского капитала будут повышать каждый год. Об этом заявила заместитель главы Министерства труда России Ольга Баталина в ходе выступления на XI Всероссийском форуме «Вместе — ради детей! Ключевые программы партнерства», передает «РИА Новости».

«В следующем году размер материнского капитала будет проиндексирован, и в дальнейшем планируется его повышение каждый год», — пояснила Баталина.

Всего, по словам замглавы Минтруда, за время действия программы средства были выделены 10 млн семей. Из них 8 млн уже воспользовались деньгами.

Ранее в ведомстве сообщили РБК, что в проекте бюджета Пенсионного фонда России предусмотрена индексация материнского капитала. В 2021 году его сумма на первого ребенка составит 483 882 руб., а на второго — 639 432 руб., если семья не получила выплату на первого ребенка. Если же средства, выделенные государством на первенца, были получены, на второго ребенка семье предоставят 155 550 руб.