Опрос показал желание семей в России тратить материнский капитал на жилье

Большинство российских семей планируют использовать материнский капитал для приобретения жилья или погашения ипотеки. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на результаты всероссийского опроса Общественной палаты «Семейная политика: меры поддержки глазами семей».

Как показало исследование, использовать материнский капитал на приобретение жилья намерены 52% семей. Еще 19% опрошенных захотели потратить эти средства на оплату ипотеки, а еще 13% — на строительство нового жилья.

По мнению участников опроса, необходимо расширить список предложений по использованию маткапитала. В частности, респонденты считают, что в него следует включить благоустройство и ремонт жилья. Еще 45% респондентов сочли приоритетным направлением покупку автомобиля.

Участники опроса перечислили три основных сложности в использовании маткапитала. Среди них — возможность тратить средства при достижении ребенком трехлетнего возраста; невозможность направить средства на погашение ранее взятого кредита на покупку жилья, а также слишком высокие затраты на заверение документов у нотариуса. Респонденты опроса также высказались за увеличение в суммы маткапитала — в среднем до 550 тыс. руб.