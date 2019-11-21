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Опрос показал желание семей в России тратить материнский капитал на жилье

Большинство российских семей планируют использовать материнский капитал для приобретения жилья или погашения ипотеки. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на результаты всероссийского опроса Общественной палаты «Семейная политика: меры поддержки глазами семей».

Как показало исследование, использовать материнский капитал на приобретение жилья намерены 52% семей. Еще 19% опрошенных захотели потратить эти средства на оплату ипотеки, а еще 13% — на строительство нового жилья.

По мнению участников опроса, необходимо расширить список предложений по использованию маткапитала. В частности, респонденты считают, что в него следует включить благоустройство и ремонт жилья. Еще 45% респондентов сочли приоритетным направлением покупку автомобиля.

Участники опроса перечислили три основных сложности в использовании маткапитала. Среди них — возможность тратить средства при достижении ребенком трехлетнего возраста; невозможность направить средства на погашение ранее взятого кредита на покупку жилья, а также слишком высокие затраты на заверение документов у нотариуса. Респонденты опроса также высказались за увеличение в суммы маткапитала — в среднем до 550 тыс. руб.

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В Росстате изданию подтвердили, что в 2018 году материнский капитал оформили 697 тыс. человек. Большинство из них вложили деньги в строительство домов и покупку новых квартир, в том числе при помощи ипотечного кредитования. При этом в последние годы доля семей с детьми, которые испытывают стесненность жилищных условий, заметно снизилась. В 2011 году их было 18,5%, тогда как в 2018 году их стало 11,6%.

Программа материнского капитала, который могут получить семьи, где родился или усыновлен второй ребенок, заработала в России в 2007 году. Маткапитал нельзя обналичить, средства можно направить, например, на улучшение жилищных условий или оплату образования для детей. Изначально размер маткапитала составлял 250 тыс. руб., впоследствии эта сумма была проиндексирована, достигнув 453 тыс. руб.

В сентябре премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что после индексации в 2020 году размер материнского капитала составит 466 тыс. руб.

Теги: материнский капитал, опрос
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