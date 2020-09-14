Власти увеличат размер материнского капитала

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В проекте бюджета Пенсионного фонда России предусмотрена индексация материнского капитала. Его размер в 2021 году составит 483 882 руб. на первого ребенка, 639 432 руб. на второго ребенка, если на первого семья не получала материнский капитал. В противном случае за второго ребенка заплатят 155 550 руб., говорится в сообщении Министерства труда, поступившем в РБК.

«Всего на материнский капитал в 2021 году запланированы средства в сумме 443,3 млрд руб.», — сообщило ведомство.

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