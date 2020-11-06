Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 6 ноября
USD ЦБ: 78,46 (-1,54) Инвестиции, 05 ноя, 13:16
Курс евро на 6 ноября
EUR ЦБ: 92,12 (-1,22) Инвестиции, 05 ноя, 13:16
Трампу не дали остановить подсчет, налог для богатых. Главные новости РБК Общество, 08:44 В Роспотребнадзоре оценили опасность мутации COVID-19 Общество, 08:32 СМИ узнали подробности дела об убийстве против владельцев Merlion Бизнес, 08:24 Пентхаус, дуплекс и консьерж-сервис: клубный дом на Яузе с тихим двором РБК и INSIGMA, 08:13 Россияне рассказали о «карьерных страшилках» для своих детей Общество, 08:00 Принарядиться к кризису: почему люди не жалеют денег на люкс — Bloomberg Pro, 07:57 Несколько человек погибли при пожаре под Смоленском Общество, 07:54 Идеальный шторм: что делать с деньгами в 2020 году РБК и СберПервый, 07:40 Госпиталь с больными COVID-19 во Владивостоке остался без тепла Общество, 07:28 Как Армения справляется с наплывом беженцев из Карабаха. Репортаж Политика, 07:00 Правозащитники заявили о предрассудках судей в делах о самообороне женщин Общество, 07:00 В Забайкалье продлили каникулы для младших классов из-за COVID-19 Общество, 06:42 Кризис, пицца, кассовый разрыв: как финансовое планирование спасло бизнес РБК и Райффайзенбанк, 06:39 СМИ узнали о 150 тыс. не доставленных вовремя бюллетеней на выборах в США Политика, 06:12
Кто станет президентом США? (голоса выборщиков)
Трамп 217 Байден 253
Пандемия коронавируса ,  
0 

В Роспотребнадзоре оценили опасность мутации COVID-19

Фото:Alexander Koerner / Getty Images
Фото: Alexander Koerner / Getty Images
Мутации коронавируса не делают его более опасным для человека, так как затрагивают менее 1% генома. Об этом сообщил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, передает «РИА Новости».

«Мутации коронавируса есть, но утяжеления инфекции не отмечается. Мутация затрагивает не более 1% генома вируса, поэтому имеющиеся сейчас тест-системы могут выявить даже мутирующий коронавирус», — заявил он.

Собянин назвал причину смерти 95% заразившихся коронавирусом
Общество
Фото:Александр Авилов / АГН «Москва»

Горелов также подчеркнул, что большинство зараженных переносят COVID-19 бессимптомно или в очень легкой форме. При этом число больных, которым требуется особое внимание медиков, не становится больше.

В октябре глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России вирус почти не мутировал. Тогда она пояснила, что в мире зарегистрировано несколько тысяч мутаций коронавируса, но зафиксировали из них только 22.

Пульмонолог Минздрава назвал сроки инкубационного периода коронавируса
Общество
Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»

В сентябре в ведомстве также сообщали, что есть две наиболее устойчивые единичные мутации. Их находят у более 93% проверяемых образцов. В конце января их нашли в Китае, затем в Австралии. Спустя месяц они распространились на страны Западной Европы, Саудовской Аравии, США, Канаду, Мексику и Бразилию. В России эту пару мутаций фиксируют в 99% исследований.

Читайте на РБК Pro
Жизненный цикл российских CEO: когда генеральному директору пора уйти Каждому свой пряник: 5 типов сотрудников и фразы для их мотивации Ненасытная отрасль: почему в ИТ никак не заканчивается кадровый голод Не ждите честную обратную связь: Меган Рейц — руководителям

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в стране зафиксировали более 19 тыс. новых случаев заражения COVID-19. Всего за время пандемии в стране коронавирусом заболели более 1,7 млн человек.

Как меняется число новых случаев заражения Covid-19 в России
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
@РБК, 2020

коронавирус COVID-19 Роспотребнадзор
Кто станет президентом США? (голоса выборщиков)
Трамп 217 Байден 253
Материалы по теме
В Москве за сутки умерли 69 пациентов с коронавирусом
Общество
В Ленобласти ввели новые ограничения из-за коронавируса
Общество
Как в России развивается эпидемия коронавируса. Инфографика
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter