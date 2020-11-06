В Роспотребнадзоре оценили опасность мутации COVID-19
«Мутации коронавируса есть, но утяжеления инфекции не отмечается. Мутация затрагивает не более 1% генома вируса, поэтому имеющиеся сейчас тест-системы могут выявить даже мутирующий коронавирус», — заявил он.
Горелов также подчеркнул, что большинство зараженных переносят COVID-19 бессимптомно или в очень легкой форме. При этом число больных, которым требуется особое внимание медиков, не становится больше.
В октябре глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России вирус почти не мутировал. Тогда она пояснила, что в мире зарегистрировано несколько тысяч мутаций коронавируса, но зафиксировали из них только 22.