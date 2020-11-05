Собянин назвал причину смерти 95% заразившихся коронавирусом

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Около 95% людей, скончавшихся в больницах из-за коронавирусной инфекции, занимались самолечением. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире канала «Россия 1».

«Вы знаете, кто умирает в наших больницах? В первую очередь те, кто занимался самолечением. Таких людей 95%», — сказал Собянин.

Мэр призвал заболевших коронавирусом «не рваться в аптеку» в поисках подходящего лекарства. Он предупредил, что при неправильном выборе препарата можно «загнать болезнь внутрь» и получить тяжелые осложнения. Вместо этого Собянин порекомендовал сразу обращаться к врачам.

По данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, с начала эпидемии в Москве коронавирусную инфекцию диагностировали у 450 тыс. человек, из них выздоровели 329 тыс., скончались более 7 тыс. Последние три дня в столице выявляют свыше 5 тыс. новых случаев заражения в сутки.