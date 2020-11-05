Пульмонолог Минздрава назвал сроки инкубационного периода коронавируса

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Продолжительность инкубационного периода (время от момента заражения до проявления симптомов) коронавирусной инфекции у 95% заразившихся составляет от двух до шести дней. Об этом заявил главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев на консилиуме по вопросам COVID-19, трансляцию вел пресс-центр «Россия сегодня».

По словам Авдеева, согласно данным ВОЗ инкубационный период длится от двух до десяти дней, по данным Минздрава России, — от двух до 12 дней.

«В среднем, наверное, 95% наших больных укладываются в диапазон от двух до шести дней», — указал он.

В марте Роспотребнадзор сообщал, что средний инкубационный период COVID-19 составляет 5,1 дня. В ведомстве поясняли, что соответствующее значение удалось получить благодаря анализу данных об инфекциях, вызванных новым коронавирусом SARS-CoV-2. Этот инкубационный период находится в том же диапазоне, что и у тяжелого острого респираторного синдрома (ТОРС или SARS, вспышка которого произошла в 2002 году в Китае), добавили в Роспотребнадзоре.

