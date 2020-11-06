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Политика ,  
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В Киеве оценили вероятность «войны» с Россией за воду в Крыму

Войны между Россией и Украиной за воду в Крыму не будет, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью телеканалу «1+1».

«Нет, ее (войны — РБК.) не будет. Я считаю, что это такая манипуляция, которая существует в обществе», — сказал Ермак.

По его словам, сейчас в Крыму хватает воды для проживающих там людей.

До вхождения Крыма в состав России в 2014 году вода поступала на полуостров из Днепра по Северо-Крымскому каналу. В 2017 году в Херсонской области Украины достроили дамбу, полностью перекрывающую водоснабжение полуострова. В этом году ситуация с водоснабжением усугубилась из-за засухи. Власти Крыма регулярно сообщают о сокращении запасов воды на полуострове.

Власти выделят ₽8,2 млрд на сооружение опреснителей морской воды в Крыму
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Набережная в Севастополе


В конце октября глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что пока на полуострове не решится вопрос с водоснабжением, в Симферополе будет действовать ограниченный график подачи воды. А если к концу года ситуация ухудшится, график может быть ужесточен.

В конце сентября Аксенов сообщил, что для решения проблемы водоснабжения в Крыму планируется построить станцию для опреснения морской воды. Позже правительство разработалоплан обеспечения надежного водоснабжения для полуострова.

Украина Крым вода
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