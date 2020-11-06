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Суд в США распорядился освободить россиянку Осипову

Федеральный окружной суд Канзаса распорядился освободить россиянку Богдану Осипову, обвиненную в похищении собственного ребенка и вывозе его за пределы страны. Об этом говорится в распоряжении федерального судьи, передает The Associated Press.

Также суд назначил вынесение нового приговора Осиповой на 8 января.

Осипова имеет двойное гражданство (США и России). По версии следствия, в 2014 она году вывезла из Соединенных Штатов в Россию двух своих детей без согласования с супругом-американцем, с которым был начат бракоразводный процесс, и уже в России родила третьего ребенка. У пары двое совместных детей, старший ребенок Осиповой от первого брака.

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Осипову задержали в сентябре 2017 года, когда она вновь приехала в США, в то время как ее дети оставались в России. В марте 2019 года суд присяжных признал ее виновной по трем из пяти пунктов обвинения. Речь шла о похищении детей и о двух пунктах, связанных со статьей о вымогательстве. В июне того же года ее приговорили в США к семи годам заключения.

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