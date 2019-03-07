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В США россиянку признали виновной в похищении собственных детей

Россиянка Богдана Осипова, которая находится под арестом в США, признана виновной в похищении своих детей и вымогательстве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на профессора Татьяну Якушеву — участницу общественной «группы поддержки» обвиняемой, которая присутствовала на заседании.

На заседании Осипову счел виновной каждый из 12 присяжных по трем пунктам обвинения из пяти. Речь идет о похищении детей и о двух пунктах, связанных со статьей о вымогательстве. Теперь окончательный приговор и наказание в течение двух месяцев вынесет окружной судья. Осипова своей вины не признала и отказалась от заключительного слова.

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Обвиняемой в США в похищении детей россиянке предъявили новые обвинения

Осипова переехала в США в 2003 году и взяла фамилию своего второго мужа — Брайана Моблея, получив позднее гражданство Соединенных Штатов. По версии следствия, после этого она вывезла из США двух своих детей и уже в России родила третьего ребенка.

Впоследствии Моблей подал на развод и получил согласие Осиповой.​ Сообщалось, что суд, одобривший развод, также постановил вернуть двух детей отцу. Однако этого не произошло и, по версии следствия, Осипова начала требовать у мужа деньги за возможность контактировать с детьми. В 2017 году женщина вернулась в США, где ее задержали и обвинили в похищении и вымогательстве. Сообщалось, что ей грозит несколько десятков лет тюрьмы.

Теги: россиянка, обвинения, похищение
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