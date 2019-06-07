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Генконсульство России назвало негуманным приговор россиянке Осиповой

Генконсульство России в Хьюстоне считает негуманным приговор, вынесенный в отношении россиянки Богданы Осиповой за вывоз собственных детей из США в Россию. Об этом сообщается в аккаунте дипмиссии в Twitter.

«Считаем этот приговор несправедливым и негуманным, будем добиваться его пересмотра», — говорится в сообщении. Как пояснили в генконсульстве, дело Осиповой — это очередной случай грубого нарушения прав российских граждан со стороны американских властей.

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«Генеральное консульство продолжит внимательно отслеживать ситуацию и будет задействовать для поддержки Богданы все имеющиеся в его распоряжении возможности», — добавляется в сообщении.

Накануне окружной суд в Уичито (штат Канзас) приговорил Осипову к семи годам тюрьмы по обвинению в похищении собственных детей у ее супруга, гражданина США Брайана Мобли. На заседании суда он попросил для бывшей жены максимальный рекомендуемый конгрессом срок наказания — семь лет и три месяца. Сама россиянка заявила, что пожалела о своем американском гражданстве. Она подтвердила, что готова от него отказаться и вернуться в Россию с детьми.

Россиянка эмигрировала в США в 2003 году, впоследствии она получила американское гражданство. В 2014-м году женщина уехала из США с ребенком от первого брака и годовалой дочерью от второго мужа. Третьего ребенка она родила в России спустя два месяца после возвращения на родину. Впоследствии супруг россиянки подал на развод и получил согласие. Развод одобрили как российский, так и американский суды. В Канзасе судья также постановил вернуть двух детей отцу из России. 

Теги: Канзас, россиянка, дети, похищение
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