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JPMorgan Chase & Co $118 (+7,41%) прогноз Jefferies к 15.04.20 Купить
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Общество ,  
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Суд в США приговорил россиянку к семи годам за похищение своих детей
Речь идет о 38-летней Богдане Осиповой, которая несколько лет назад вывезла из США в Россию своих детей без согласования с супругом-американцем
Фото: Joshua Roberts / Reuters

Россиянка Богдана Осипова, признанная судом присяжных в США виновной в похищении своих детей и вывозе их в Россию, а также в вымогательстве, приговорена к семи годам заключения. Такой приговор вынес окружной суд в Уичито, штат Канзас. Об этом сообщают «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на своих корреспондентов из зала суда. Суд также предписал вернуть детей в США.

Бывший супруг Осиповой Брайан Мобли, выступая на заседании, попросил для бывшей супруги максимальный рекомендуемый конгрессом срок наказания — семь лет и три месяца. «Зная, что она будет далеко на протяжении долгого времени, даст мне надежду <...> вернуть детей», — приводит его слова «РИА Новости».

Сама россиянка на суде заявила, что пожалела о своем американском гражданстве. Она заявила о готовности отказаться от него, вернуться в Россию и жить со своими детьми.

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По версии следствия, Осипова, которая имеет двойное гражданство (США и России), в 2014 году вывезла из США в Россию двух своих детей без согласования с супругом-американцем, с которым был начат бракоразводный процесс, и уже в России родила третьего ребенка. У пары двое совместных детей, старший ребенок Осиповой от первого брака. 

Осипову задержали в сентябре 2017 года, когда она вновь приехала в Уичито, ее дети продолжали оставаться в России. В марте этого года суд присяжных признал ее виновной по трем из пяти пунктов обвинения. Речь идет о похищении детей и о двух пунктах, связанных со статьей о вымогательстве.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Канзас, похищение, приговор
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