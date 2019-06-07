Суд в США приговорил россиянку к семи годам за похищение своих детей

Речь идет о 38-летней Богдане Осиповой, которая несколько лет назад вывезла из США в Россию своих детей без согласования с супругом-американцем

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Россиянка Богдана Осипова, признанная судом присяжных в США виновной в похищении своих детей и вывозе их в Россию, а также в вымогательстве, приговорена к семи годам заключения. Такой приговор вынес окружной суд в Уичито, штат Канзас. Об этом сообщают «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на своих корреспондентов из зала суда. Суд также предписал вернуть детей в США.

Бывший супруг Осиповой Брайан Мобли, выступая на заседании, попросил для бывшей супруги максимальный рекомендуемый конгрессом срок наказания — семь лет и три месяца. «Зная, что она будет далеко на протяжении долгого времени, даст мне надежду <...> вернуть детей», — приводит его слова «РИА Новости».

Сама россиянка на суде заявила, что пожалела о своем американском гражданстве. Она заявила о готовности отказаться от него, вернуться в Россию и жить со своими детьми.

По версии следствия, Осипова, которая имеет двойное гражданство (США и России), в 2014 году вывезла из США в Россию двух своих детей без согласования с супругом-американцем, с которым был начат бракоразводный процесс, и уже в России родила третьего ребенка. У пары двое совместных детей, старший ребенок Осиповой от первого брака.