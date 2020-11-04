Участницы Pussy Riot сообщили о своем задержании в Москве
В Москве задержали участниц Pussy Riot Марию Алехину и Маргариту Флорес. Об этом РБК рассказала сама Алехина.
«Нас четыре человека задержали: нас с Ритой [Марию Алехину и Маргариту Флорес], художника и фотографа на окраине Москвы на выходе просто из магазина с продуктами», — уточнила она.
Участник Pussy Riot Тим Бесцвет рассказал РБК, что полицейские не объяснили причину задержания, не представились и «грубо затолкали» граждан в машину. Алехину, по его словам, повалили на землю. После этого сотрудники полиции насильно провели досмотр личных вещей прямо в машине и увезли в неизвестном направлении, сообщил он.
Задержанных доставили в ОМВД по Академическому району. В пресс-службе ГУ МВД России по Москве сообщили РБК, что не обладают информацией.