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Участницы Pussy Riot сообщили о своем задержании в Москве

Маргарита Флорес и Мария Алехина
Маргарита Флорес и Мария Алехина (Фото: all_mary / Twitter)

В Москве задержали участниц Pussy Riot Марию Алехину и Маргариту Флорес. Об этом РБК рассказала сама Алехина.

«Нас четыре человека задержали: нас с Ритой [Марию Алехину и Маргариту Флорес], художника и фотографа на окраине Москвы на выходе просто из магазина с продуктами», — уточнила она.

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Участник Pussy Riot Тим Бесцвет рассказал РБК, что полицейские не объяснили причину задержания, не представились и «грубо затолкали» граждан в машину. Алехину, по его словам, повалили на землю. После этого сотрудники полиции насильно провели досмотр личных вещей прямо в машине и увезли в неизвестном направлении, сообщил он.

Задержанных доставили в ОМВД по Академическому району. В пресс-службе ГУ МВД России по Москве сообщили РБК, что не обладают информацией.

В день рождения президента Владимира Путина, 7 октября, прошла акция Pussy Riot, в ходе которой активисты потребовали провести расследование преследования геев, лесбиянок, трансгендерных и квир-людей в Чечне, легализовать однополые партнерства.

На следующий день полиция задержала участниц Pussy Riot Веронику Никульшину и Марию Алехину, а позже Александра Софеева. Последнего арестовали на 30 суток за повторное нарушение порядка проведения публичного мероприятия (ч. 8 ст. 20.2 КоАП).

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