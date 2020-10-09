Адвокат сообщил об аресте участника Pussy Riot за акцию с флагами ЛГБТ

Мещанский районный суд Москвы назначил арест на 30 суток участнику группы Pussy Riot Александру Софееву за повторное нарушение порядка проведения публичного мероприятия (ч. 8 ст. 20.2 КоАП). Об этом сообщил РБК его адвокат Василий Кушнир.

«Это очень суровое наказание, оно максимальное, и я считаю, что не соответствует содеянному. Но почему его наказание максимальное объясню: он передал флаг, и девочка из Pussy Riot повесила этот флаг на приемную ФСБ, поэтому там были особые интересы», — пояснил Кушнир.

Он напомнил, что Софеева уже признавали виновным в нарушении порядка проведение мероприятия после акции у здания Госдумы в феврале, тогда активисту назначили штраф 15 тыс. рублей.

В своем Telegram-канале Софеев написал, что он не удивлен решению суда, так как для него было ожидаемо получить максимальный срок ареста, но отметил, что в его аресте есть положительные моменты, например, требования из манифеста судья зачитывала вслух.

«А вчера при составлении протокола в ОВД дружелюбный сотрудник везде стал указывать аббревиатуру ЛГБТК (где буква К обозначает слово «квир». — РБК), когда я объяснил ему, что это корректный вариант написания», — добавил Софеев.