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Политика ,  
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Адвокат сообщил об аресте участника Pussy Riot за акцию с флагами ЛГБТ

Мещанский районный суд Москвы назначил арест на 30 суток участнику группы Pussy Riot Александру Софееву за повторное нарушение порядка проведения публичного мероприятия (ч. 8 ст. 20.2 КоАП). Об этом сообщил РБК его адвокат Василий Кушнир.

«Это очень суровое наказание, оно максимальное, и я считаю, что не соответствует содеянному. Но почему его наказание максимальное объясню: он передал флаг, и девочка из Pussy Riot повесила этот флаг на приемную ФСБ, поэтому там были особые интересы», — пояснил Кушнир.

Он напомнил, что Софеева уже признавали виновным в нарушении порядка проведение мероприятия после акции у здания Госдумы в феврале, тогда активисту назначили штраф 15 тыс. рублей.

В своем Telegram-канале Софеев написал, что он не удивлен решению суда, так как для него было ожидаемо получить максимальный срок ареста, но отметил, что в его аресте есть положительные моменты, например, требования из манифеста судья зачитывала вслух.

«А вчера при составлении протокола в ОВД дружелюбный сотрудник везде стал указывать аббревиатуру ЛГБТК (где буква К обозначает слово «квир». — РБК), когда я объяснил ему, что это корректный вариант написания», — добавил Софеев.

В пресс-службе суда не смогли оперативно предоставить РБК комментарий.

Активистка Pussy Riot сообщила о задержании участников акции с флагами
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Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

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Участники Pussy Riot вывесили радужные флаги на зданиях ФСБ на Лубянке, администрации президента, Верховного суда, Министерства культуры и ОВД по району Басманный 7 октября. Свою акцию они приурочили к дню рождения президента России Владимира Путина.

Активисты призвали расследовать преследования геев, лесбиянок, трансгендерных и квир-людей в Чечне. Кроме того, Pussy Riot потребовала принять закон, запрещающий дискриминацию по принципу гендера и сексуальной ориентации, а также узаконить однополые партнерства и отменить закон о запрете на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Как сообщили в Pussy Riot, во время акции были задержаны журналист «Радио Свободы» Артем Радыгин и корреспондент «Соты» Денис Стяжкин.

Фото:wearepussyriot / Facebook Фото:wearepussyriot / Facebook Фото:wearepussyriot / Facebook Фото:wearepussyriot / Facebook Фото:wearepussyriot / Facebook Фото:wearepussyriot / Facebook Фото:wearepussyriot / Facebook Фото:wearepussyriot / Facebook Фото:wearepussyriot / Facebook Фото:wearepussyriot / Facebook
Фото: wearepussyriot / Facebook

Накануне, 8 октября, полиция задержала в Москве участницу Pussy Riot Веронику Никульшину. Еще одну участницу группы, Марию Алехину, задержали, когда она пришла давать интервью телеканалу «Дождь».

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