Pussy Riot вывесила радужные флаги на ФСБ и администрации президента

Участники Pussy Riot вывесили радужные флаги на здании ФСБ на Лубянке, администрации президента, Верховном суде, министерстве культуры и ОВД по району Басманный. Сообщение с фотографиями акции появилось в Facebook группы.

Выбор зданий активисты объяснили тем, что это «главные символы российской государственности».

В своем сообщении об акции участники Pussy Riot выставили ряд требований. В их числе расследование преследования геев, лесбиянок, трансгендерных и квир-людей в Чечне, принятие закона, запрещающего дискриминацию по принципу гендера и сексуальной ориентации, легализация однополых партнерств, отмена закона о запрете на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений как дискриминационного и нарушающего право на свободу самовыражения.

В сообщении говорится, что во время проведения акции возле ФСБ задержали Артема Радыгина, журналиста «Радио Свобода», а у администрации президента был задержан корреспондент «Соты» Денис Стяжкин.