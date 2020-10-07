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Pussy Riot вывесила радужные флаги на ФСБ и администрации президента

Фото:wearepussyriot / Facebook Фото:wearepussyriot / Facebook Фото:wearepussyriot / Facebook Фото:wearepussyriot / Facebook Фото:wearepussyriot / Facebook Фото:wearepussyriot / Facebook Фото:wearepussyriot / Facebook Фото:wearepussyriot / Facebook Фото:wearepussyriot / Facebook Фото:wearepussyriot / Facebook
Фото: wearepussyriot / Facebook

Участники Pussy Riot вывесили радужные флаги на здании ФСБ на Лубянке, администрации президента, Верховном суде, министерстве культуры и ОВД по району Басманный. Сообщение с фотографиями акции появилось в Facebook группы.

Выбор зданий активисты объяснили тем, что это «главные символы российской государственности».

В своем сообщении об акции участники Pussy Riot выставили ряд требований. В их числе расследование преследования геев, лесбиянок, трансгендерных и квир-людей в Чечне, принятие закона, запрещающего дискриминацию по принципу гендера и сексуальной ориентации, легализация однополых партнерств, отмена закона о запрете на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений как дискриминационного и нарушающего право на свободу самовыражения.

В сообщении говорится, что во время проведения акции возле ФСБ задержали Артема Радыгина, журналиста «Радио Свобода», а у администрации президента был задержан корреспондент «Соты» Денис Стяжкин.

«К нам не поступала такая информация», — заявили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве. РБК направил запросы в ФСБ, ФСО, Минкультуры России.

Акцию группа приурочила ко дню рождения Владимира Путина.

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Группа Pussy Riot известна своими провокационными акциями. Так, в 2018 году один из основателей группы, Петр Верзилов, и три активистки во время финального матча чемпионата мира по футболу выбежали на поле стадиона «Лужники» в полицейской форме. Акция называлась «Милиционер вступает в игру». 6 июля 2020 года стало известно, что против Верзилова завели уголовное дело по ст. 330.2 УК (неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии иностранного гражданства).

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