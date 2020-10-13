Людмила Штейн (Фото: citizenshteyn / Facebook)

В Москве задержали муниципального депутата Людмилу Штейн, участвовавшую в акции с радужными флагами, которые вывесили на зданиях ФСБ, администрации президента и Верховного суда. Об этом сообщила РБК участница Pussy Riot Мария Алехина.

«[Ей вменяют статью] 20.2 ч. 5 [КоАП России], ее везут в ОВД Тверской, адвокат к ней едет. Часть пятая — это не арестная статья. Я думаю, ей оформят протокол и отпустят примерно через два—три часа», — рассказала активистка.

Также, по словам Алехиной, полицейские пришли к Диане Буркот, которая также участвовала в акции, около трех дней они стоят около входа в ее квартиру, однако она не выходит из дома.

Ранее 13 октября в Twitter Штейн написала, что сотрудники центра «Э» приходили к ее друзьям, где она раньше снимала жилье. Она также сообщила, что ее задержали.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили, что не владеют данной информацией.

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