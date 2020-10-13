Ультиматум Тихановской, рубль станет цифровым. Главные новости РБК
Лукашенко дали 13 дней на уход в отставку, ЦБ готовит концепцию цифрового рубля, врачи предупредили о долгосрочных последствиях COVID-19 для иммунитета; главные новости дня — в обзоре РБК
Тихановская выдвинула ультиматум Лукашенко
Лидер белорусской оппозиции настаивает на отставке Лукашенко, освобождении политзаключенных и прекращении насилия силовиков на улицах. На исполнение ультиматума официальным властям дали 13 дней.
Как заявила Тихановская, если требования не будут выполнены, то «вся страна мирно выйдет на улицы с народным ультиматумом», 26 октября начнется забастовка предприятий, блокировка дорог и «обвал продаж в государственных магазинах».
В Генпрокуратуре Белоруссии сообщили, что могут начать проверку требований Тихановской.
Накануне в Белоруссии вновь прошла волна массовых протестов. В Минске вначале на уличную акцию вышли пенсионеры, а после того как силовики начали разгонять их водометами и слезоточивым газом, к ним присоединились и все прочие противники действующей власти.
Центробанк изучает возможность выпуска цифрового рубля. Он может стать третьим видом денег в России после обычных купюр и безналичных средств.
Выглядеть такая форма валюты будет как цифровой код, хранящийся в электронном кошельке. От безналичной формы денег его отличает, к примеру, то, что расплатиться им можно будет даже офлайн. Эмитентом цифрового рубля, как и обычного, будет ЦБ.
Передача цифрового рубля от одного пользователя к другому будет происходить в виде перемещения цифрового кода с одного электронного кошелька на другой.
Решение о выпуске цифрового рубля еще не принято, подчеркивают в ЦБ, но, по мнению регулятора, уже сейчас необходима активная проработка вопроса с экономической и технологической точек зрения.
Разработчики вакцины предупредили о коварстве коронавируса
В Центре Гамалеи утверждают, что COVID-19 может иметь долгосрочные последствия у 10–15% переболевших. По словам главы центра Александра Гинцбурга, чем больше врачи узнают о механизме действия вируса, тем более «коварным» он им кажется.
COVID-19 провоцирует у переболевших в тяжелой форме выработку антител к интерферону — защитному белку, который выделяется в организме для борьбы с разными типами вирусов. Это может привести к блокировке врожденного иммунитета, рассказал Гинцбург.
13 октября в России был установлен новый абсолютный рекорд по числу новых больных за сутки. Заболели 13 868 человек. Умерли за сутки 244 человека — это также рекордное число. Всего за время эпидемии заражение коронавирусом диагностировали у 1 326 178 человек, 22 966 из них умерли.
По прогнозам Роспотребнадзора, заболеваемость в России не остановится на сегодняшнем рекорде и будет расти по меньшей мере еще 20 дней.
Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i
Закрытие границ не помогло Камчатке с туристами
В 2020 году власти полуострова планировали принять 120 тыс. туристов, однако к августе в регионе насчитали только немногим более 44 тыс. туристов, из которых лишь 1 тыс. — иностранцы.
В прошлом году Камчатский край, по данным местной статистики, посетили 205 тыс. россиян и 36,3 тыс. иностранцев. А в следующем 2021 году власти региона рассчитывают уже на 270 тыс. российских и 30 тыс. иностранных туристов.
Снижение турпотока ожидаемо зафиксировали и в других туристических регионах России. Причиной стали ограничения из-за коронавируса.
В целом падение внутреннего турпотока составило от 15 до 50%. Из-за связанных с пандемией ограничений некоторые регионы смогли получить только половину туристов.