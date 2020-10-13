Ультиматум Тихановской, рубль станет цифровым. Главные новости РБК

ЦБ задумался о цифровом рубле

Центробанк изучает возможность выпуска цифрового рубля. Он может стать третьим видом денег в России после обычных купюр и безналичных средств.

Выглядеть такая форма валюты будет как цифровой код, хранящийся в электронном кошельке. От безналичной формы денег его отличает, к примеру, то, что расплатиться им можно будет даже офлайн. Эмитентом цифрового рубля, как и обычного, будет ЦБ.

Передача цифрового рубля от одного пользователя к другому будет происходить в виде перемещения цифрового кода с одного электронного кошелька на другой.

Решение о выпуске цифрового рубля еще не принято, подчеркивают в ЦБ, но, по мнению регулятора, уже сейчас необходима активная проработка вопроса с экономической и технологической точек зрения.

Разработчики вакцины предупредили о коварстве коронавируса

В Центре Гамалеи утверждают, что COVID-19 может иметь долгосрочные последствия у 10–15% переболевших. По словам главы центра Александра Гинцбурга, чем больше врачи узнают о механизме действия вируса, тем более «коварным» он им кажется.

COVID-19 провоцирует у переболевших в тяжелой форме выработку антител к интерферону — защитному белку, который выделяется в организме для борьбы с разными типами вирусов. Это может привести к блокировке врожденного иммунитета, рассказал Гинцбург.

13 октября в России был установлен новый абсолютный рекорд по числу новых больных за сутки. Заболели 13 868 человек. Умерли за сутки 244 человека — это также рекордное число. Всего за время эпидемии заражение коронавирусом диагностировали у 1 326 178 человек, 22 966 из них умерли.

По прогнозам Роспотребнадзора, заболеваемость в России не остановится на сегодняшнем рекорде и будет расти по меньшей мере еще 20 дней.

Скорость распространения коронавируса в России Случаев за сутки Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

Закрытие границ не помогло Камчатке с туристами

В 2020 году власти полуострова планировали принять 120 тыс. туристов, однако к августе в регионе насчитали только немногим более 44 тыс. туристов, из которых лишь 1 тыс. — иностранцы.