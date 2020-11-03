Еще два московских театра закрылись на карантин из-за коронавируса

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Московские театры «Школа современной пьесы» и «Модерн» уходят на карантин из-за заболевания сотрудников новой коронавирусной инфекцией. «Школа современной пьесы» приостановила работу со 2 по 16 ноября, «Модерн» — со 2 по 19 ноября.

Создатель и художественный руководитель «Школы современной пьесы» Иосиф Райхельгауз сообщил РБК, что отменяются как спектакли, так и репетиции: «Карантин полный, абсолютно».

По его словам, сейчас в театре больны трое сотрудников, а за все время пандемии коронавирусной инфекцией переболели более десяти человек. «Те, кто сейчас болеет, находятся в хорошем состоянии. Одна ведущая актриса театра в больнице, двое артистов дома, без всяких признаков болезни, но с подтвержденным коронавирусом. Ранее мы съездили в Санкт-Петербург на огромный фестиваль, где зрители сидели без всякой шахматной рассадки», — сказал Райхельгауз.

Художественный руководитель театра «Модерн» Юрий Грымов сообщил РБК, что карантин ввели, «потому что у двух актеров было легкое недомогание». «Они сдали тест на коронавирус, у одного актера коронавирус подтвердился. Его сразу же вывели с репетиций, чувствует себя хорошо, нет ни температуры, ни слабости. Он дома», — сказал режиссер.