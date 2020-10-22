«Ленком» ушел на карантин из-за коронавируса

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Московский театр «Ленком Марка Захарова» объявил о переносе всех спектаклей, объявленных в период с 22 октября по 4 ноября, на декабрь.

Как пояснил РБК директор театра Марк Варшавер, приостановка работы связана «с участившимися случаями заболевания коронавирусом и воспалением легких» сотрудников театра. Отменяются и спектакли, и репетиции. «Мы их перенесли на другие времена, будем надеяться, что они будут лучше, чем сегодня. Но я полностью оставляю зарплату людям», — сказал он.

Варшавер напомнил, что в октябре было несколько переносов и отмен спектаклей, в том числе из-за болезни сотрудников.

Зрители, которые приобрели билеты, смогут посетить спектакли позднее или оформить возврат онлайн.