Театр Пушкина объявил о переносе спектаклей из-за коронавируса в труппе

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Столичный Театр Пушкина переносит на декабрь почти все спектакли, заявленные в афише до 25 октября, из-за эпидемии коронавируса. Об этом РБК сообщили в пресс-службе театра.

«Играем пока что 17 и 18 октября «Ложные признания», а все остальные постановки с 16 по 25 октября переносим на декабрь. У нас есть в театре заболевшие, поэтому в ближайшее время мы не будем играть спектакли», — сказали в пресс-службе.

Точное число заболевших собеседник РБК назвать затруднился, но отметил, что коронавирус нашли и у артистов, и у сотрудников художественно-постановочной части. Тем не менее репетиции новых спектаклей отменять не планируют.

Дату возобновления работы в театре сообщить пока не могут: «Далеко, как и, наверное, все сейчас, мы загадывать не можем. Сейчас действуем ближайшими планами, потом будем смотреть».