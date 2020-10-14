Театр Ермоловой закрылся на карантин из-за коронавируса

Московский драматический театр имени М.Н. Ермоловой (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

Столичный театр Ермоловой закрывается на карантин с 14 по 28 октября, потому что у нескольких его сотрудников обнаружили COVID-19. Об этом сообщается на сайте театра.

Все спектакли отменены, репетиции приостановлены, а сотрудники переведены на удаленный режим работы. «Во всех помещениях будут проведены дезинфекция и необходимая санобработка», — заверили в театре.

Уточнить, кто именно из сотрудников заболел, в театре Ермоловой в беседе с РБК отказались.

Днем ранее о вынужденном карантине сообщил Новосибирский государственный академический театр «Красный факел». Были отменены все спектакли с 13 по 25 октября.