В Москве умер главный дирижер Михайловского театра после заражения COVID

Александр Ведерников (Фото: mikhailovsky.ru)

В Москве умер главный дирижер и музыкальный руководитель петербургского Михайловского театра Александр Ведерников. Об этом сообщается на сайте театра.

«Выдающийся музыкант, имевший широкую известность во всем мире, скончался на 57-м году жизни в результате тяжелой болезни», — сказал художественный руководитель театра Владимир Кехман. Худрук также призвал коллектив театра не недооценивать опасность коронавируса.

Как сообщил ТАСС генеральный директор Большого театра России Владимир Урин, у Ведерникова был диагностирован коронавирус, инфекция поразила 100% легких дирижера.

Александр Ведерников родился 11 января 1964 года в Москве. В 1988 году он окончил Московскую государственную консерваторию им. П.И. Чайковского, затем поступил в аспирантуру консерватории.