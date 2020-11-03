Врач назвал условие для наибольшей защиты от коронавируса

Лучшую защиту от коронавирусной инфекции получат те, кто переболел COVID-19, а потом сделал прививку. Об этом сообщил в интервью радио Sputnik врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

«Даже те люди, которые переболели ковидом и у которых есть антитела, для них вакцина будет служить ревакцинацией. <...> Они получат больше защиты», — сказал врач.

Болибок объяснил, что у людей, переболевших коронавирусной инфекцией, формируются антитела, защищающие от COVID-19. Однако выработка антител зависит от формы течения болезни.

«Есть люди, которые перенесли коронавирус в скрытой форме, у них титр антител слабенький. Но и у тех, кто переболел в тяжелой форме и получал высокие дозы стероидных гормонов, титр тоже слабенький», — рассказал медик. По его словам, в таком случае вакцинация особенно нужна для лучшей защиты от коронавируса.