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Врач назвал условие для наибольшей защиты от коронавируса

Лучшую защиту от коронавирусной инфекции получат те, кто переболел COVID-19, а потом сделал прививку. Об этом сообщил в интервью радио Sputnik врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

«Даже те люди, которые переболели ковидом и у которых есть антитела, для них вакцина будет служить ревакцинацией. <...> Они получат больше защиты», — сказал врач.

Болибок объяснил, что у людей, переболевших коронавирусной инфекцией, формируются антитела, защищающие от COVID-19. Однако выработка антител зависит от формы течения болезни.

«Есть люди, которые перенесли коронавирус в скрытой форме, у них титр антител слабенький. Но и у тех, кто переболел в тяжелой форме и получал высокие дозы стероидных гормонов, титр тоже слабенький», — рассказал медик. По его словам, в таком случае вакцинация особенно нужна для лучшей защиты от коронавируса.

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Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»

В России зарегистрировано две вакцины против коронавирусной инфекции. О регистрации первой президент страны Владимир Путин объявил в августе. Она была разработана Центром им. Н.Ф. Гамалеи и получила название «Спутник V». Вторая — «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор» — была зарегистрирована в октябре.

По словам Путина, массовая вакцинация от COVID-19 может начаться в России в конце 2020 года.

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