Вирусологи оценили данные ученых США о сохранении антител к коронавирусу

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Иммунитет к возбудителю COVID-19 может сохраняться даже после того, как из организма исчезнут антитела. Об этом РБК сообщил вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

«Похоже, действительно, антитела к этой инфекции довольно быстро уходят. Но есть другой компонент иммунитета — клеточный иммунитет, он тоже может принимать участие в защите. Поэтому сказать, что человек через пять месяцев уже совершенно не иммунен, трудно», — объяснил он.

Ученый напомнил, что лимфоциты человеческой крови уничтожают опасные для здоровья клетки, а сами постоянно вырабатываются организмом. Антитела делают это с конкретным видом вируса, но сохраняются в организме только ограниченный период. И если бы здоровье человека, перенесшего COVID-19, зависело только от антител, случаев повторного заражения было бы намного больше.

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