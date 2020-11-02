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Пандемия коронавируса ,  
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Вирусологи оценили данные ученых США о сохранении антител к коронавирусу

Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Иммунитет к возбудителю COVID-19 может сохраняться даже после того, как из организма исчезнут антитела. Об этом РБК сообщил вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

«Похоже, действительно, антитела к этой инфекции довольно быстро уходят. Но есть другой компонент иммунитета — клеточный иммунитет, он тоже может принимать участие в защите. Поэтому сказать, что человек через пять месяцев уже совершенно не иммунен, трудно», — объяснил он.

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Фото:Максим Захаров / РИА Новости

Ученый напомнил, что лимфоциты человеческой крови уничтожают опасные для здоровья клетки, а сами постоянно вырабатываются организмом. Антитела делают это с конкретным  видом вируса, но сохраняются в организме только ограниченный период. И если бы здоровье человека, перенесшего COVID-19, зависело только от антител, случаев повторного заражения было бы намного больше.

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Профессор кафедры вирусологии биофака МГУ Алексей Аграновский рассказал РБК, что антитела появляются в организме на разный период времени в зависимости от инфекции, которой переболел человек.

«Скажем, иммунитет к кори, ветрянке, полиомиелиту сохраняется надолго, условно в течение всей жизни. Может быть, COVID действительно относится к инфекциям, иммунитет к которым сохраняется в течение пяти месяцев», — пояснил он.

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Однако, по словам ученого, это не значит, что прививка от коронавируса окажется бесполезной.

«Защититься на пять месяцев — это уже большой шаг вперед. По некоторым сведениям, вакцинирование дает более сильную защиту, чем естественная болезнь, — высокий титр антител. Будет более сильный иммунный ответ», — рассказал он.

Ранее журнал Sience опубликовал результаты исследования американских ученых из медицинского центра «Маунт Синай» в Нью-Йорке, согласно которому антитела к коронавирусу у людей, перенесших болезнь в легкой форме, сохраняются около пяти месяцев. После этого есть риск заразиться COVID-19 повторно.

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Фото:Александр Гальперин / РИА Новости

Для борьбы с инфекцией и выработки антител у тех, кто не переболел коронавирусом, российские ученые разработали вакцину «Спутник V». Препарат уже одобрен Минздравом. Его разработкой занимается Научно-исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи. Сейчас вакцина проходит завершающий этап клинических испытаний. Всего в России идет работа над 26 подобными препаратами.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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