Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 3 ноября
USD ЦБ: 80,57 (+1,24) Инвестиции, 02 ноя, 13:29
Курс евро на 3 ноября
EUR ЦБ: 93,76 (+1,13) Инвестиции, 02 ноя, 13:29
Трамп заявил об отсутствии свободы прессы в США Политика, 01:27 Российские компании обсудили будущее ограничений по добыче нефти Экономика, 01:17 Какие технологии помогают роботам «выйти в люди» РБК и Intel NUC, 01:15 Нападения в Вене произошли в шести разных местах Общество, 01:06 Поможет ли «Зениту» коронавирус. Что ждет российские клубы в 3-м туре ЛЧ Спорт, 00:32 СМИ сообщили о находящихся в бегах подозреваемых в нападении в Вене Общество, 00:32 Фудтрак, кофемобиль и груминг: как бизнесу перебраться на колеса РБК и VW коммерческие автомобили, 00:30 Полиция Австрии назвала терактом нападение у синагоги в Вене Общество, 00:16 Всемирный банк нашел связь между ремонтом дорог и голосами за Собянина Экономика, 00:00 Как ядерная медицина лечит рак без хирургии «РБК Стиль» и «Росатом», 02 ноя, 23:59 СМИ сообщили о ранении полицейского в результате стрельбы в Вене Общество, 02 ноя, 23:49 СМИ сообщили о семи погибших при нападении у синагоги в Вене Общество, 02 ноя, 23:41 ВЦИОМ назвал долю желающих иметь двоих детей россиян Общество, 02 ноя, 23:28 Откройте для себя Россию: десять мест для автопутешествий РБК и Cordiant, 02 ноя, 23:18
Политика ,  
0 

Трамп заявил об отсутствии свободы прессы в США

В США нет свободы прессы, заявил президент США Дональд Трамп, выступая перед своими сторонниками в штате Северная Каролина. Трансляция выступления опубликована в Twitter американского лидера.

«У нас нет свободы прессы. И, наверное, давно ее не было <...>. У нас есть замалчивание со стороны прессы», — сказал Трамп.

По его словам, американские «лживые СМИ» пытаются проигнорировать или скрыть «коррумпированность» кандидата на пост президента от Демократической партии Джо Байдена.

Материал дополняется

США выборы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter