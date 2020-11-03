Трамп заявил об отсутствии свободы прессы в США

В США нет свободы прессы, заявил президент США Дональд Трамп, выступая перед своими сторонниками в штате Северная Каролина. Трансляция выступления опубликована в Twitter американского лидера.

«У нас нет свободы прессы. И, наверное, давно ее не было <...>. У нас есть замалчивание со стороны прессы», — сказал Трамп.

По его словам, американские «лживые СМИ» пытаются проигнорировать или скрыть «коррумпированность» кандидата на пост президента от Демократической партии Джо Байдена.

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