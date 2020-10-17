Трамп призвал посадить в тюрьму семью Байденов

Он заявил, что бывший вице-президент Джо Байден и его семья организовали преступное предприятие и обвинил их в коррупции. По мнению Трампа, Байдены должны отправиться в тюрьму

Дональд Трамп (Фото: Carlos Barria / Reuters)

Президент США Дональд Трамп назвал своего оппонента на выборах Джо Байдена и его семью коррумпированными и согласился со своими сторонниками в том, что Байдены должны быть заключены в тюрьму. Об этом Трамп высказался во время встречи с избирателями.

«Семья Байденов коррумпирована, это коррумпированная семья», — заявил Трамп, имея в виду самого бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера. После этого его сторонники начали скандировать «Посадить его».

«Мы должны посадить их. Посадить Байденов. Посадить Хиллари [Клинтон]», — ответил на это президент. Он добавил, что семья Байденов, на его взгляд, организовала «преступное предприятие» и сравнил их с пылесосами, которые поглощают «миллионы долларов».

Хантер Байден входил в совет директоров украинской компании Burisma с 2014 по 2019 годы. Трамп и его сторонники полагают, что в это время Байден-младший использовал своего отца для лоббистских целей (Байден-старший занимал пост вице-президента США с 2009 по 2017 год). Помимо этого, они считают, что Джо Байден настаивал на увольнении генпрокурора Украины, который вел расследование против компании.