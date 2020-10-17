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Политика ,  
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Трамп призвал посадить в тюрьму семью Байденов

Он заявил, что бывший вице-президент Джо Байден и его семья организовали преступное предприятие и обвинил их в коррупции. По мнению Трампа, Байдены должны отправиться в тюрьму
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Carlos Barria / Reuters)

Президент США Дональд Трамп назвал своего оппонента на выборах Джо Байдена и его семью коррумпированными и согласился со своими сторонниками в том, что Байдены должны быть заключены в тюрьму. Об этом Трамп высказался во время встречи с избирателями.

«Семья Байденов коррумпирована, это коррумпированная семья», — заявил Трамп, имея в виду самого бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера. После этого его сторонники начали скандировать «Посадить его».

«Мы должны посадить их. Посадить Байденов. Посадить Хиллари [Клинтон]», — ответил на это президент. Он добавил, что семья Байденов, на его взгляд, организовала «преступное предприятие» и сравнил их с пылесосами, которые поглощают «миллионы долларов».

Хантер Байден входил в совет директоров украинской компании Burisma с 2014 по 2019 годы. Трамп и его сторонники полагают, что в это время Байден-младший использовал своего отца для лоббистских целей (Байден-старший занимал пост вице-президента США с 2009 по 2017 год). Помимо этого, они считают, что Джо Байден настаивал на увольнении генпрокурора Украины, который вел расследование против компании.

Трамп обвинил Байдена во лжи после публикации о сыне демократа
Политика
Дональд Трамп

Байден-старший отрицал все обвинения.

В 2019 году Трамп попросил украинского президента Владимира Зеленского возобновить расследование в отношении Burisma. Демократы расценили это как попытку Трампа оказать давление на своего политического противника.

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14 октября газета New York Post опубликовала статью, в которой процитировала, как она утверждает, переписку Байдена-младшего и советника руководства Burisma Вадима Пожарского. В публикации говорится о том, что Пожарский поблагодарил Байдена-младшего за возможность встретиться с его отцом и в другом письме предложил подумать, как влияние Хантера могло бы помочь Burisma.

Facebook и Twitter ограничили доступ к публикации на время проверки содержащихся в ней сведений. Трамп раскритиковал соцсети за такой шаг и назвал информацию в публикации New York Post «неопровержимыми уликами».

В свою очередь за время предвыборной кампании Джо Байден также выдвинул против Трампа ряд обвинений. Он считает, что нынешний президент не справился с пандемией коронавируса в США и недооценил опасность вируса. Байден утверждал, что Трамп не принял вовремя нужных мер, поэтому число смертей было выше, чем могло бы быть.

Байден также обвинял президента в создании хаоса в США и разжигании насилия.

Выборы президента США назначены на 3 ноября.

Автор
Мария Лисицына
Джо Байден Дональд Трамп
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