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Трамп обвинил СМИ в замалчивании коррупции Байдена

По мнению президента, американские медиа сосредоточились на теме коронавируса и не уделяют внимания другим событиям. До этого Трамп призывал ФБР расследовать дело Байдена и посадить в тюрьму его семью
Фото:Jim Bourg / Getty Images
Фото: Jim Bourg / Getty Images

Американские либеральные СМИ пытаются скрыть коррупционные схемы кандидата в президенты США демократа Джо Байдена. Об этом заявил действующий глава государства Дональд Трамп во время выступления на предвыборном митинге в городе Серквилл, штат Огайо. Трансляцию мероприятия вел телеканал Fox News.

Президент отметил, что американские медиа слишком большой акцент делают на пандемии коронавирусаной инфекции, пытаясь напугать таким образом граждан, а другим событиям уделяют мало внимания.

«В новостях они говорят только ковид, ковид, ковид, ковид. <...> Они пытаются всех напугать. <...> Выгладит так, будто они пытаются скрыть всю эту коррупцию со стороны семьи Байдена», — сказал Трамп.

Трамп потребовал от ФБР расследовать дело Байдена
Политика
Дональд Трамп

Он похвалил газету New York Post, которая ранее в октябре сообщала о возможной коррупции Джо Байдена в том время, пока он был вице-президентом США при администрации Барака Обамы. «Они [New York Post] готовы изобличать всю эту коррупцию», — подчеркнул на митинге Трамп.

New York Post выпустила материал, основанный, как утверждают авторы, на переписке Хантера Байдена по электронной почте. Газета сообщила, что изъяла эту переписку с жесткого диска компьютера, отданного в починку в штате Делавэр.

В письмах Вадим Пожарский, советник руководства украинской энергокомпании Burisma, в совет директоров которой входил Хантер Байден в 2014-2019 годах, благодарит его за возможность встретиться с Байденом-старшим и спрашивает, как вице-президент США может использовать свое положение, чтобы помочь компании.

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Трамп призвал посадить в тюрьму семью Байденов
Политика
Дональд Трамп

После этой публикации Трамп обвинил Байдена во лжи. «Эти электронные письма показывают, что неоднократные утверждения Байдена о том, что он никогда не говорил с Хантером о его бизнесе, были абсолютной ложью», — сказал президент.

На предвыборных митингах в штатах Джорджия и Аризона 17 и 20 октября Трамп сначала призывал посадить в тюрьму обоих Байденов и бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон за создание «преступного предприятия», а также требовал от ФБР расследовать это дело.

Позже источники в Белом доме сообщали, что Трамп в последние недели обсуждает со своим окружением возможную отставку директора ФБР Кристофера Рэя. Глава государства остался недоволен его действиями в отношении возможной коррупции Байдена.

Автор
Михаил Котляр
Дональд Трамп Джо Байден коррупция США
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Трамп обвинил Байдена в получении денег через Путина
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Трамп потребовал от ФБР расследовать дело Байдена
Политика
Трамп призвал посадить в тюрьму семью Байденов
Политика
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