Трамп обвинил СМИ в замалчивании коррупции Байдена

По мнению президента, американские медиа сосредоточились на теме коронавируса и не уделяют внимания другим событиям. До этого Трамп призывал ФБР расследовать дело Байдена и посадить в тюрьму его семью

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Американские либеральные СМИ пытаются скрыть коррупционные схемы кандидата в президенты США демократа Джо Байдена. Об этом заявил действующий глава государства Дональд Трамп во время выступления на предвыборном митинге в городе Серквилл, штат Огайо. Трансляцию мероприятия вел телеканал Fox News.

Президент отметил, что американские медиа слишком большой акцент делают на пандемии коронавирусаной инфекции, пытаясь напугать таким образом граждан, а другим событиям уделяют мало внимания.

«В новостях они говорят только ковид, ковид, ковид, ковид. <...> Они пытаются всех напугать. <...> Выгладит так, будто они пытаются скрыть всю эту коррупцию со стороны семьи Байдена», — сказал Трамп.

Он похвалил газету New York Post, которая ранее в октябре сообщала о возможной коррупции Джо Байдена в том время, пока он был вице-президентом США при администрации Барака Обамы. «Они [New York Post] готовы изобличать всю эту коррупцию», — подчеркнул на митинге Трамп.