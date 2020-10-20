Трамп потребовал от ФБР расследовать дело Байдена

Он также пожаловался, что американские СМИ недостаточно широко освещают возможные коррупционные преступления бывшего вице-президента. Двумя днями ранее Трамп призывал посадить Джо Байдена и его сына Хантера в тюрьму

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Федеральное бюро расследований (ФБР) должно заняться расследованием дела кандидата в президенты США Джо Байдена. Об этом заявил президент Дональд Трамп, выступая перед избирателями в городе Тусон, штат Аризону. Трансляцию митинга ведет телеканал Fox News.

Трамп имел в виду предполагаемые коррупционные схемы соперника-демократа в период, когда он был вице-президентом США при администрации Барака Обамы. Он заявил, что не знает, ведет ли ФБР сейчас расследование, а также предложил журналистам обратиться к главе бюро Кристоферу Рэю, чтобы выяснить это.

Кроме того, глава государства отметил, что американские СМИ недостаточно освещают ситуацию вокруг возможных коррупционных преступлений Байдена.

17 октября во время предвыборного митинга в штате Джорджия Трамп призвал посадить в тюрьму Джо Байдена, его сына Хантера и бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон.