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Трамп потребовал от ФБР расследовать дело Байдена

Он также пожаловался, что американские СМИ недостаточно широко освещают возможные коррупционные преступления бывшего вице-президента. Двумя днями ранее Трамп призывал посадить Джо Байдена и его сына Хантера в тюрьму
Фото:Joe Raedle / Getty Images
Фото: Joe Raedle / Getty Images

Федеральное бюро расследований (ФБР) должно заняться расследованием дела кандидата в президенты США Джо Байдена. Об этом заявил президент Дональд Трамп, выступая перед избирателями в городе Тусон, штат Аризону. Трансляцию митинга ведет телеканал Fox News.

Трамп имел в виду предполагаемые коррупционные схемы соперника-демократа в период, когда он был вице-президентом США при администрации Барака Обамы. Он заявил, что не знает, ведет ли ФБР сейчас расследование, а также предложил журналистам обратиться к главе бюро Кристоферу Рэю, чтобы выяснить это.

Кроме того, глава государства отметил, что американские СМИ недостаточно освещают ситуацию вокруг возможных коррупционных преступлений Байдена.

Трамп призвал посадить в тюрьму семью Байденов
Политика
Дональд Трамп

17 октября во время предвыборного митинга в штате Джорджия Трамп призвал посадить в тюрьму Джо Байдена, его сына Хантера и бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон.

«Семья Байденов коррумпирована, это коррумпированная семья. Мы должны посадить их. Посадить Байденов. Посадить Хиллари [Клинтон]», — заявил президент. По словам Трампа, Байдены организовали «преступное предприятие», которое подобно «пылесосу» поглощает миллионы долларов.

Трамп обвиняет Байдена в использовании своего положения для помощи бизнесу своего сына Хантера, который входил в совет директоров украинской частной компании Burisma в 2014–2019 годах. Кроме того, бывшего вице-президента обвиняют в давлении на украинские власти с целью увольнения генпрокурора страны Виктора Шокина, который вел расследование против Burisma. Сам Байден-старший отвергает все обвинения.

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Трамп обвинил Байдена во лжи после публикации о сыне демократа
Политика
Дональд Трамп

В октябре New York Post опубликовала статью, в которой говорится об электронной переписке Хантера Байдена с топ-менеджером Burisma Вадимом Пожарским. Тот благодарил Байдена-младшего за возможность встретиться с его отцом и спрашивал, как Джо Байден может воспользоваться своим положением для оказания помощи компании.

После этого Трамп обвинил Джо Байдена во лжи. «Эти электронные письма показывают, что неоднократные утверждения Байдена о том, что он никогда не говорил с Хантером о его бизнесе, были абсолютной ложью», — заявил американский президент.

Автор
Михаил Котляр
Дональд Трамп Джо Байден ФБР США
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