Трамп обвинил Байдена во лжи после публикации о сыне демократа

Президент США Дональд Трамп обвинил во лжи своего соперника на предстоящих выборах Джо Байдена после появления публикации газеты New York Post о сыне демократа Хантере Байдене. Об этом он заявил во время выступления в штате Айова, сообщает Bloomberg.

«Эти электронные письма показывают, что неоднократные утверждения Байдена о том, что он никогда не говорил с Хантером о его бизнесе, были абсолютной ложью», — сказал Трамп.

Президент также потребовал, чтобы Байден незамедлительно предоставил всю свою электронную переписку, сведения о встречах, телефонных разговорах, а также стенограммы и записи, «касающиеся его связей с деятельностью его семьи в сфере бизнеса и влияния по всему миру, в том числе в Китае и России».

Ранее New York Post выпустила материал, основанный, как утверждают авторы, на переписке Хантера Байдена по электронной почте. Газета сообщила, что изъяла эту переписку с жесткого диска компьютера, отданного в починку в штате Делавэр.