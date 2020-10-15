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Трамп обвинил Байдена во лжи после публикации о сыне демократа

Президент США Дональд Трамп обвинил во лжи своего соперника на предстоящих выборах Джо Байдена после появления публикации газеты New York Post о сыне демократа Хантере Байдене. Об этом он заявил во время выступления в штате Айова, сообщает Bloomberg.

«Эти электронные письма показывают, что неоднократные утверждения Байдена о том, что он никогда не говорил с Хантером о его бизнесе, были абсолютной ложью», — сказал Трамп.

Президент также потребовал, чтобы Байден незамедлительно предоставил всю свою электронную переписку, сведения о встречах, телефонных разговорах, а также стенограммы и записи, «касающиеся его связей с деятельностью его семьи в сфере бизнеса и влияния по всему миру, в том числе в Китае и России».

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Ранее New York Post выпустила материал, основанный, как утверждают авторы, на переписке Хантера Байдена по электронной почте. Газета сообщила, что изъяла эту переписку с жесткого диска компьютера, отданного в починку в штате Делавэр.

По данным газеты, в одном из писем советник руководства украинской энергокомпании Burisma Вадим Пожарский попросил Байдена-младшего подумать, как тот может воспользоваться своим влиянием для оказания помощи компании.

В другом письме Пожарский поблагодарил Хантера Байдена за возможность встретиться с его отцом, занимавшем на тот момент должность вице-президента в администрации Барака Обамы, передает издание.

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При этом представитель кампании Джо Байдена Эндрю Бейтс опровергает сообщение New York Post о том, что бывший вице-президент встречался с высокопоставленным должностным лицом украинской энергетической компании.

Хантер Байден входил в совет директоров украинской частной компании Burisma в 2014–2019 годах. Сторонники Трампа подозревают, что он использовал отца для лоббистской деятельности. Также они полагают, что Байден-старший оказывал давление на Киев с целью уволить генпрокурора Украины Виктора Шокина, который вел расследование против Burisma. Джо Байден это отрицает.

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