Мишустин попросил регионы не замалчивать проблемы в борьбе с COVID-19

Михаил Мишустин (Фото: premier.gov.ru)

Власти регионов не должны замалчивать проблемы с оказанием помощи пациентам с коронавирусом. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания координационного совета по борьбе с инфекцией.

По его словам, если на местах есть острые вопросы, их надо оперативно решать. «Регионам, у которых не хватает собственных сил, по-прежнему будем помогать — направлять бригады врачей для помощи местным медикам, разворачивать дополнительные койки», — отметил премьер.

Материал дополняется