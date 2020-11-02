Пандемия коронавируса , 02 ноя, 15:48
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Мишустин попросил регионы не замалчивать проблемы в борьбе с COVID-19
Михаил Мишустин
Власти регионов не должны замалчивать проблемы с оказанием помощи пациентам с коронавирусом. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания координационного совета по борьбе с инфекцией.
По его словам, если на местах есть острые вопросы, их надо оперативно решать. «Регионам, у которых не хватает собственных сил, по-прежнему будем помогать — направлять бригады врачей для помощи местным медикам, разворачивать дополнительные койки», — отметил премьер.
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