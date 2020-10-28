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Власти проверят больницы в Новосибирске после фото коек на лестнице

Фото:MinzdravNSO / Facebook
Фото: MinzdravNSO / Facebook

В Новосибирской области Росздравнадзор проверит условия оказания медицинской помощи заболевшим COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Территориальный орган Росздравнадзора по Новосибирской области проведет проверку по вопросам организации оказания медицинской помощи больным с коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении.

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Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

Накануне издание «Тайга.инфо» опубликовало фотографии, которые, как указывало, были сняты в инфекционном отделении Куйбышевской ЦРБ. На снимках видно, что на лестничных клетках медицинского учреждения стоят койки с пациентами. Издание утверждает, что мест для пациентов уже не хватает даже в коридорах больницы.

Местное издание NGS.ru сообщает, что в больнице им подтвердили информацию о койках на лестничных клетках. Заместитель главврача по организационно-методической работе Андрей Никитин объяснил это большой нагрузкой на больницу.

Ранее NGS55 сообщил, что в Омске врачи привезли пациентов с подозрением на коронавирус к зданию регионального минздрава. Таким образом они хотели обратить внимание на проблемы с оказанием медпомощи и сложности с госпитализацией. Как утверждало издание, в одной из машин скорой помощи находилась 70-летняя женщина с 81% поражения легких, в другой — мужчина в возрасте 85 лет с 88% поражения легких. Позже в минздраве Омской области сообщили, что пациенты были доставлены в стационар, они живы и получают положенное лечение. На следующий день глава Минздрава Михаил Мурашко поручил провести проверку случившегося в Омске, аналогичную проверку организовали в Росздравнадзоре.

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