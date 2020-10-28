Власти проверят больницы в Новосибирске после фото коек на лестнице

Фото: MinzdravNSO / Facebook

В Новосибирской области Росздравнадзор проверит условия оказания медицинской помощи заболевшим COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Территориальный орган Росздравнадзора по Новосибирской области проведет проверку по вопросам организации оказания медицинской помощи больным с коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении.

Накануне издание «Тайга.инфо» опубликовало фотографии, которые, как указывало, были сняты в инфекционном отделении Куйбышевской ЦРБ. На снимках видно, что на лестничных клетках медицинского учреждения стоят койки с пациентами. Издание утверждает, что мест для пациентов уже не хватает даже в коридорах больницы.

Местное издание NGS.ru сообщает, что в больнице им подтвердили информацию о койках на лестничных клетках. Заместитель главврача по организационно-методической работе Андрей Никитин объяснил это большой нагрузкой на больницу.