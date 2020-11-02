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Пандемия коронавируса ,  
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Власти объяснили койки в коридоре больницы для пациентов с COVID в Томске

Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Скопление пациентов в коридоре респираторного госпиталя на базе медико-санитарной части № 2 в Томске, где лечат заболевших коронавирусом, вызвано их резким увеличением. Об этом РБК сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Томской области со ссылкой на начальника департамента Сергея Дмитриева.

«Рост обращений по поводу госпитализации до 90-95 человек в сутки в МСЧ 2 в прошедшие выходные стал причиной скопления людей в коридорах больницы. При этом и в этих стесненных условиях всем поступившим пациентам врачами оказана необходимая медицинская помощь», — объяснил он

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По его словам, для избежания повторного скопления пациентов, коечный фонд приемно-сортировочного отделения, где определялся диагноз, увеличили с 80 до 150 коек. Также изменилась маршрутизация пациентов «по скорой помощи». Теперь пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 принимают в приемные покои респираторных госпиталей на базе Больницы скорой медицинской помощи и Томской районной больницы.

По данным депздрава, всего в Томской области развернуто 2056 коек для больных с коронавирусом.

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Фото:Александр Авилов / АГН «Москва»

Ранее «МК» сообщал, что в коридорах респираторного госпиталя Медсанчасти № 2 лежат на стульях десятки людей с подозрением на коронавирусную инфекцию. Издание отмечало, что госпитализацию люди ждут по 12 часов. В Telegram-канале Tomskpolit появилось видео, на котором видно, что пациенты лежат в коридорах. Сооснователь «Такие дела» Дмитрий Алешковский также сообщил, что пациентам предлагают «сидячую госпитализацию».

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28 октября Росздравнадзор сообщил, что проверит условия оказания медицинской помощи заболевшим COVID-19. До этого в СМИ опубликовали фотографии, которые были предположительно сняты в инфекционном отделении Куйбышевской ЦРБ. На снимках видно, что койки пациентов стоят на лестничных клетках медицинского учреждения. Издание «Тайга.инфо» утверждало, что мест для пациентов уже не хватает даже в коридорах больницы.

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