Власти объяснили койки в коридоре больницы для пациентов с COVID в Томске

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Скопление пациентов в коридоре респираторного госпиталя на базе медико-санитарной части № 2 в Томске, где лечат заболевших коронавирусом, вызвано их резким увеличением. Об этом РБК сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Томской области со ссылкой на начальника департамента Сергея Дмитриева.

«Рост обращений по поводу госпитализации до 90-95 человек в сутки в МСЧ 2 в прошедшие выходные стал причиной скопления людей в коридорах больницы. При этом и в этих стесненных условиях всем поступившим пациентам врачами оказана необходимая медицинская помощь», — объяснил он

По его словам, для избежания повторного скопления пациентов, коечный фонд приемно-сортировочного отделения, где определялся диагноз, увеличили с 80 до 150 коек. Также изменилась маршрутизация пациентов «по скорой помощи». Теперь пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 принимают в приемные покои респираторных госпиталей на базе Больницы скорой медицинской помощи и Томской районной больницы.

По данным депздрава, всего в Томской области развернуто 2056 коек для больных с коронавирусом.