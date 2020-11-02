Пандемия коронавируса , 02 ноя, 14:47
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Мишустин заявил о сложной ситуации с COVID-19 в регионах
В российских регионах ситуация с распространением коронавирусной инфекцией остается сложной. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, передает пресс-служба правительства.
«Ситуация в субъектах Российской Федерации пока остается сложной и требует от всех нас повышенного внимания», — заявил он.
По словам Мишустина, в связи с высоким уровнем заболеваемости, в ряде регионов система здравоохранения «загружена по максимуму». «Врачи работают в чрезвычайно напряженном графике», — добавил премьер.
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