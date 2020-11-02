В Италии ввели новые ограничения из-за пандемии коронавируса
Итальянские власти вводят новые ограничения из-за роста количества зараженных коронавирусом. Об этом, выступая перед парламентом, заявил премьер-министр Джузеппе Конте, передает ANSA.
«Кривая заражения заставила нас подготовить новый свод ограничительных мер и принять их до среды», — сообщил Конте.
В Италии закроют музеи, а торговые центры смогут работать только в будние дни. В правительстве решили перевести студентов и школьников на дистанционное обучение. По всей стране с 21:00 будет действовать комендантский час.