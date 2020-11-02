В Италии ввели новые ограничения из-за пандемии коронавируса

По данным Министерства здравоохранения страны, за прошедшие сутки в Италии было зарегистрировано 29 907 новых случаев заражения. 31 октября в Италии коронавирус обнаружили у рекордного количества человек — 31 758. Всего за время пандемии в стране зарегистрировали 709 335 случаев заражения.

В конце октября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны-члены ЕС ввести новые ограничения в связи с коронавирусом, поскольку вторая волна пандемии стремительно распространяется по Европе.

Ограничительные мери уже ввели власти Ирландии, Франции, Бельгии и Греции. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон накануне объявил локдаун.