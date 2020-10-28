В Еврокомиссии призвали страны ЕС принять новые меры в связи с пандемией

Урсула фон дер Ляйен (Фото: Johanna Geron / Reuters)

Страны Евросоюза должны совместно принять новые меры для борьбы с пандемией коронавируса, вторая волна которой стремительно распространилась по всей Европе. Об этом в ходе пресс-конференции заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Евросоюз быстро погружается во вторую волну пандемии, уровень распространения болезни вызывает озабоченность. Страны сообщества должны принять новые меры и повысить уровень обмена информацией», — сказал фон дер Ляйен.

Она призвала граждан стран Евросоюза избегать толп, закрытых помещений и близких контактов. Также она потребовала постоянно носить маски. По ее словам, Еврокомиссия выделила €100 млн для приобретения экспресс-тестов на антитела, которые будут распределены между странами Евросоюза.

На прошлой неделе глава Евросовета Шарль Мишель сообщил о созыве экстренной встречи европейских лидеров в формате видеоконференции, чтобы обсудить борьбу с пандемией. «Нам нужно усилить наши коллективные усилия по борьбе с коронавирусом», — сказал он. Заседание комиссии запланировано на 29 октября.