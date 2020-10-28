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Пандемия коронавируса ,  
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В Еврокомиссии призвали страны ЕС принять новые меры в связи с пандемией

Урсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен (Фото: Johanna Geron / Reuters)

Страны Евросоюза должны совместно принять новые меры для борьбы с пандемией коронавируса, вторая волна которой стремительно распространилась по всей Европе. Об этом в ходе пресс-конференции заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Евросоюз быстро погружается во вторую волну пандемии, уровень распространения болезни вызывает озабоченность. Страны сообщества должны принять новые меры и повысить уровень обмена информацией», — сказал фон дер Ляйен.

Она призвала граждан стран Евросоюза избегать толп, закрытых помещений и близких контактов. Также она потребовала постоянно носить маски. По ее словам, Еврокомиссия выделила €100 млн для приобретения экспресс-тестов на антитела, которые будут распределены между странами Евросоюза.

В ЕС предупредили о возможной нехватке вакцины от коронавируса
Общество
Фото:Joe Raedle / Getty Images

На прошлой неделе глава Евросовета Шарль Мишель сообщил о созыве экстренной встречи европейских лидеров в формате видеоконференции, чтобы обсудить борьбу с пандемией. «Нам нужно усилить наши коллективные усилия по борьбе с коронавирусом», — сказал он. Заседание комиссии запланировано на 29 октября.

В Европе растет число зараженных коронавирусом, страны ЕС принимают ограничительные меры. Полномасштабные карантинные ограничения были введены в Ирландии и Чехии. В Бельгии и во Франции власти ввели комендантский час. В Испании количество инфицированных перевалило за миллион.

По данным Университета Джонса Хопкинса, по состоянию на 28 октября в мире заразились более 44 млн человек, умерли более 1,1 млн.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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