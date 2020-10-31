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Пандемия коронавируса ,  
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В Греции закроют бары и рестораны из-за пандемии

Фото:Yorgos Karahalis / AP
Фото: Yorgos Karahalis / AP

Правительство Греции вводит новые ограничения из-за роста числа заразившихся коронавирусом, закрываются рестораны, ночные клубы, театры и музеи. Об этом объявил в своем обращении премьер-министр страны Кириакос Мицотакис.

«Приостанавливается работа общепита, кроме доставки еды на дом и магазинов. То же касается развлекательных, культурных и спортивных объектов: баров, кафе, кинотеатров, музеев и театров, а также крытых тренажерных залов», — сказал Мицотакис.

Кроме того, власти Греции ввели комендантский час с 0:00 до 5:00 утра, а также обязали 50% сотрудников государственных и частных предприятий перейти на удаленную работу. Страна будет разделена на две зоны: наблюдения и повышенного риска (в зависимости от числа случаев заражения).

Новые правила вступят в силу во вторник, 3 ноября.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны ЕС принять новые меры для борьбы со второй волной коронавируса, которая распространилась в Европе. Она призвала граждан стран Евросоюза избегать толп, закрытых помещений и близких контактов, а также постоянно носить маски.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
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Источник: JHU
Данные по миру i

Кроме Греции, жесткие ограничительные меры были также введены в Ирландии и Чехии. В Бельгии и во Франции власти ввели комендантский час.

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По данным Университета Джонса Хопкинса, за последние сутки в Греции коронавирус выявили у 1686 человек, что является рекордом по стране за все время пандемии. Всего за это время коронавирус обнаружен у 37 196 греков, 620 человек умерли.

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