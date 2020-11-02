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Пандемия коронавируса ,  
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Собянин заявил о стабилизации эпидемиологической ситуации в Москве

Сергей Собянин
Сергей Собянин (Фото: Максим Мишин / АГН «Москва»)

Ситуация с распространением коронавируса в Москве относительно стабилизировалась. Об этом на заседании президиума Координационного совета при правительстве России по борьбе с СOVID-19 заявил мэр Москвы Сергей Собянин, передает сайт правительства.

«По сравнению с прошедшей неделей мы впервые видим на 1% уменьшение объема выявленных больных. до этого, на предыдущей неделе, мы видели высокий рост», — рассказал он.

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