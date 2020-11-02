В Москве от COVID-19 вылечились еще более 3,2 тыс. человек

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 31 октября
USD ЦБ: 79,33 (+0,46) Инвестиции, 30 окт, 13:58
Курс евро на 31 октября
EUR ЦБ: 92,63 (+0,03) Инвестиции, 30 окт, 13:58
Власти объяснили койки в коридоре больницы для пациентов с COVID в Томске Общество, 11:41 Экс-хоккеиста сборной России осудили за мошенничество с криптовалютой Спорт, 11:40 Mail.ru Group продала картографический сервис Maps.me Технологии и медиа, 11:40 В Москве через эскроу-счета продали рекордное число новостроек Недвижимость, 11:32 Состояние природы в Москве: что изменилось за 2019 год РБК и ДПиООС, 11:31 Как Tesla стала самым дорогим автопроизводителем в мире Индустрия 4.0, 11:30  Макгрегор назвал Нурмагомедова лучшим бойцом смешанных единоборств Спорт, 11:18 Ученые оценили смертность от COVID-19 в богатых и бедных странах Общество, 11:17 В Турции спустя 65 часов после землетрясения спасли трехлетнюю девочку Общество, 11:12 В «Что? Где? Когда?» не увидели оснований запрещать Скипскому играть Общество, 11:02 Идеальный шторм: что делать с деньгами в 2020 году РБК и СберПервый, 11:02 Строительство в шоке: как прошел III квартал для отрасли — ВШЭ Pro, 10:59 В Петербурге впервые выявили более 900 зараженных COVID-19 за сутки Общество, 10:59 Правительство выделило на лекарства больным COVID-19 более 5 млрд руб. Общество, 10:56
Пандемия коронавируса ,  
0 

В Москве от COVID-19 вылечились еще более 3,2 тыс. человек

Фото:Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

За сутки в столице от коронавирусной инфекции вылечился еще 3241 человек. Об этом сообщает заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

По словам заммэра, всего за время пандемии в Москве количество вылечившихся от коронавируса увеличилось до 318 032.

Эксперт спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в Москве
Общество
Фото:Максим Захаров / РИА Новости

Накануне оперативный штаб передавал, что за последние сутки в Москве зафиксировали 53 летальных исхода у пациентов COVID-19. Всего число умерших в столице с начала пандемии достигло 6873 человек.

Согласно последним данным, в Москве выявлено 429,4 тыс. случаев заражения коронавирусом.

Ранее, 28 октября, мэр Москвы Сергей Собянин до конца ноября продлил действующие в Москве ограничения из-за распространения коронавируса. Среди них требования властей для компаний перевести на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников и сохранить систему чек-инов для работающих ночью кафе и ресторанов. Также в Москве продлили рекомендацию соблюдать самоизоляцию для людей старше 65 лет и с хроническими заболеваниями. Ученики с шестого по одиннадцатый класс продолжат обучение дистанционно до 8 ноября.

Как меняется число новых случаев заражения Covid-19 в России
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
@РБК, 2020

Читайте на РБК Pro
Жизненный цикл российских CEO: когда генеральному директору пора уйти Каждому свой пряник: 5 типов сотрудников и фразы для их мотивации Ненасытная отрасль: почему в ИТ никак не заканчивается кадровый голод Не ждите честную обратную связь: Меган Рейц — руководителям
коронавирус статистика Москва
Материалы по теме
Эксперт спрогнозировал пик эпидемии коронавируса в Москве
Общество
В Москве за сутки умерли 53 человека с коронавирусом
Общество
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 46 млн
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter