В Москве от COVID-19 вылечились еще более 3,2 тыс. человек

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

За сутки в столице от коронавирусной инфекции вылечился еще 3241 человек. Об этом сообщает заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

По словам заммэра, всего за время пандемии в Москве количество вылечившихся от коронавируса увеличилось до 318 032.

Накануне оперативный штаб передавал, что за последние сутки в Москве зафиксировали 53 летальных исхода у пациентов COVID-19. Всего число умерших в столице с начала пандемии достигло 6873 человек.

Согласно последним данным, в Москве выявлено 429,4 тыс. случаев заражения коронавирусом.