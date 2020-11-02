Инфекционист спрогнозировал сроки пика по коронавирусу в России и Москве

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На пике количество заболевших коронавирусной инфекцией может превысить 20-22 тыс. человек. Об этом заявил инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков, сообщает «РИА Новости».

«Рост скорее всего будет продолжаться до 20-22 тыс. заболевших в сутки», — сказал Тимаков.

По словам инфекциониста, в России пик ожидается не раньше, чем через месяц, а в Москве — уже через неделю. Тимаков также добавил, что на данный момент важно соблюдать социальную дистанцию и правильно носить средства защиты.

Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что регионах России максимальные показатели заболеваемости COVID-19 ориентировочно будут зафиксированы в начале-середине ноября. Он пояснил, что пиковые показатели заболеваемости в субъектах будут в разное время, поскольку и рост числа заболевших там начался не одновременно. По словам Горелова, на пике суточный прирост новых пациентов с COVID-19 достигнет 20 тыс. человек.