Пандемия коронавируса , 28 окт, 15:37
0
Собянин продлил работу системы посещения баров по QR-коду до 29 ноября
«Действие системы чек-ин продлевается до 29 ноября 2020 г. В дальнейшем такую систему будем внедрять и в подразделениях правительства Москвы», — написал он.
По словам главы города, по итогам первой недели принимать посетителей по специальному QR-коду начали более 1,5 тыс. заведений.
Кроме того, среди них есть рестораны и гостиницы, которые согласно указу могут не участвовать в данной программе. Мэр пояснил, что владельцы этих мест осознают свою ответственность перед посетителями и пошли на этот шаг добровольно.