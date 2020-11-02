Мишустин предложил доставлять лекарства пациентам с COVID-19 на дом

Михаил Мишустин (Фото: premier.gov.ru)

В России необходимо организовать доставку лекарств для пациентов с коронавирусом на дом. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом, передает пресс-служба правительства.

«Крайне важно организовать работу служб консультирования, доставки бесплатных лекарств для пациентов, которые лечатся дома», — призвал Мишустин.

Также премьер заявил, что в некоторых регионах надо решить проблемы с транспортным обеспечением участковых врачей, увеличить число машин, наладить работу приемных покоев в больницах.

Премьер напомнил, что правительство выделило более 16 млрд руб. регионам для борьбы с коронавирусной инфекцией.