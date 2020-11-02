Кремль не стал комментировать просьбу Кадырова к Жириновскому извиниться

Дмитрий Песков (Фото: Павел Головкин / AP)

Кремль не намерен высказываться по поводу дискуссии между главой Чечни Рамзаном Кадыровым и лидером ЛДПР Владимиром Жириновским после нападений во Франции. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Нами было сказано все, что нужно по этому вопросу. Не считаем необходимым далее продолжать эту дискуссию», — заявил глава пресс-службы.

Песков также не стал комментировать тот факт, что на фоне терактов и последующих заявлений французских властей муфтий Чечни Салах-хаджи Межиев назвал французов врагами.

«Что касается теологических рассуждений, то адресую к предыдущем ответу. Что касается безопасности дипломатических представительств, безопасности иностранных граждан, считаем очень важной задачей обеспечение это безопасности», — пояснил он.