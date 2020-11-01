В Минобороны Армении сообщили о пленном наемнике из Сирии в Карабахе

Здание Министерства обороны Армении (Фото: ArmeniaMOD / Facebook)

Подразделения армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики в ходе боевых действий взяли в плен еще одного наемника из Сирии, который воевал на стороне азербайджанских вооруженных сил. Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

По данным Степанян, в ходе допроса пленный сообщил, что его зовут Юсуф Алаабет ал Хаджи, он родился в 1988 году, проживал в Идлибе, женат и имеет пятерых детей.

«Как заявил сам террорист, за участие в войне в Нагорном Карабахе против «неверных» ему обещали $2 тыс. за месяц, а также вознаграждение в размере $100 за каждую отрезанную голову «неверного», — написала Степанян.

Она также опубликовала кадры допроса наемника.