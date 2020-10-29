Ереван обвинил Баку в создании террористических баз в Нагорном Карабахе

Пресс-секретарь Министерства обороны Армении Шушан Степанян на своей странице в социальной сети Facebook написала, что азербайджанские военные создают террористические базы на территориях, откуда армянские военнослужащие отступили в тактических целях.

«На некоторых территориях, откуда армянские подразделения отступили в течение последних дней в тактических целях, Вооруженные силы Азербайджана создают базы террористических группировок», — сообщила она, ссылаясь на данные радиоразведки и перехваченные телефонные разговоры.

Представитель армянского военного ведомства отметила, что деятельность таких группировок «может не только еще больше накалить и дестабилизировать ситуацию на границах Карабаха и Армении», но и представлять серьезную угрозу для всего региона.

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