В Армении объяснили просьбу к России о консультациях по оказанию помощи

Главный советник премьер-министра Армении Вагаршак Арутюнян в интервью Общественному телевидению Армении объяснил решение Еревана обратиться к Москве за помощью с просьбой начать консультации по безопасности на фоне военных действий в непризнанном Нагорном Карабахе (НКР).

По словам Арутюняна, в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Армения не стала обращаться, потому что в случае принятия решения этой организацией о защите республики реализовывать его будет армяно-российская группировка войск и военная база России в Гюмри.

«В ОДКБ у нас есть постоянный представитель в статусе посла, который разъясняет ситуацию, и заявления организации основываются на этих докладах. В случае необходимости нам ничего не мешает обратиться и в ОДКБ», — отметил Арутюнян (цитата по агентству Sputnik-Armenia).

Советник Пашиняна добавил, что консультации начнутся скоро, решения, по его мнению, «будут приняты очень быстро».

«Нас ничто не сковывает. Мы будем использовать все рычаги, в том числе и ОДКБ», — добавил Арутюнян.

31 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян отправил президенту Владимиру Путину письмо, в котором он попросил его начать консультации для определения помощи, которую Россия может оказать Армении.

В своем обращении Пашинян сослался на договор о союзнических отношениях между Россией и Арменией 1997 года, а также на ст. 2 Соглашения о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 29 августа 2006 года.

В МИД России, комментируя данное обращение, подтвердили приверженность Москвы союзническим обязательствам. В ведомстве пообещали оказать Еревану необходимую помощь в том случае, если на территории Армении возникнут боевые действия.

Россия и Армения являются союзниками по ОДКБ. Согласно уставу организации, в случае нападения на одного из участников договора страна имеет право потребовать помощь у других участников.

В начале октября премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью Би-би-си заявил, что Россия гарантировала выполнение своих обязательств в сфере коллективной безопасности в случае, если армянская территория будет атакована. Президент России Владимир Путин заверил,что Россия готова исполнить союзнические обязательства перед Арменией, напомнив, что боевые действия не ведутся на территории республики.

Полномасштабные бои с применением тяжелых вооружений между Азербайджаном и Арменией возобновились 27 сентября. Ереван и Баку ввели военное положение и обвинили друг друга в наступлении и атаках на мирных жителей. За время конфликта военное перемирие было сорвано трижды.

По словам Путина, с момента начала новой фазы боевых действий с обеих сторон погибли около 5 тыс. человек, у каждой из сторон погибли около 2 тыс. человек.