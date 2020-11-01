Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 31 октября
USD ЦБ: 79,33 (+0,46) Инвестиции, 30 окт, 13:58
Курс евро на 31 октября
EUR ЦБ: 92,63 (+0,03) Инвестиции, 30 окт, 13:58
В Молдавии начались выборы президента Политика, 08:00 Иммунолог назвал противопоказания для вакцинации от COVID-19 Политика, 07:56 Байден заявил о страхе Трампа перед Путиным из-за талибов Политика, 07:46 Элегантный внедорожник: впечатления от нового Mercedes-Benz GLE купе РБК и Mercedes-Benz, 07:24 В Армении объяснили просьбу к России о консультациях по оказанию помощи Политика, 06:44 Число погибших при землетрясении на западе Турции возросло до 42 Общество, 06:13 Время инвестировать: как сделать первые шаги с хорошими результатами РБК и Финансовая платформа, 06:05 В Центре Гамалеи назвали пять главных симптомов коронавируса Общество, 05:45 Американские ученые сообщили о новом смертельном заболевании Общество, 05:15 В Турции начнут взимать налог на проживание в отелях Общество, 05:09 Рекордсмен UFC Андерсон Силва завершил карьеру поражением нокаутом Спорт, 05:07 Усик после победы над Чисорой оценил бой ниже среднего Спорт, 04:29 Откройте для себя Россию: десять мест для автопутешествий РБК и Cordiant, 04:21 Берлинская пивная внесла Меркель в черный список из-за карантина в ФРГ Политика, 04:04
Конфликт Армении и Азербайджана ,  
0 

В Армении объяснили просьбу к России о консультациях по оказанию помощи

Главный советник премьер-министра Армении Вагаршак Арутюнян в интервью Общественному телевидению Армении объяснил решение Еревана обратиться к Москве за помощью с просьбой начать консультации по безопасности на фоне военных действий в непризнанном Нагорном Карабахе (НКР). 

По словам Арутюняна, в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Армения не стала обращаться, потому что в случае принятия решения этой организацией о защите республики реализовывать его будет армяно-российская группировка войск и военная база России в Гюмри.  

«В ОДКБ у нас есть постоянный представитель в статусе посла, который разъясняет ситуацию, и заявления организации основываются на этих докладах. В случае необходимости нам ничего не мешает обратиться и в ОДКБ», — отметил Арутюнян (цитата по агентству Sputnik-Armenia). 

Советник Пашиняна добавил, что консультации начнутся скоро, решения, по его мнению, «будут приняты очень быстро». 

«Нас ничто не сковывает. Мы будем использовать все рычаги, в том числе и ОДКБ», — добавил Арутюнян. 

Конфликт Армении с Азербайджаном. Что важно знать
Политика
Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

31 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян отправил президенту Владимиру Путину письмо, в котором он попросил его начать консультации для определения помощи, которую Россия может оказать Армении. 

В своем обращении Пашинян сослался на договор о союзнических отношениях между Россией и Арменией 1997 года, а также на ст. 2 Соглашения о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 29 августа 2006 года. 

В МИД России, комментируя данное обращение, подтвердили приверженность Москвы союзническим обязательствам. В ведомстве пообещали оказать Еревану необходимую помощь в том случае, если на территории Армении возникнут боевые действия. 

Россия и Армения являются союзниками по ОДКБ. Согласно уставу организации, в случае нападения на одного из участников договора страна имеет право потребовать помощь у других участников.

В начале октября премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью Би-би-си заявил, что Россия гарантировала выполнение своих обязательств в сфере коллективной безопасности в случае, если армянская территория будет атакована. Президент России Владимир Путин заверил,что Россия готова исполнить союзнические обязательства перед Арменией, напомнив, что боевые действия не ведутся на территории республики. 

Алиев выступил против участия третьей страны в конфликте в Карабахе
Политика
Ильхам Алиев

Полномасштабные бои с применением тяжелых вооружений между Азербайджаном и Арменией возобновились 27 сентября. Ереван и Баку ввели военное положение и обвинили друг друга в наступлении и атаках на мирных жителей. За время конфликта военное перемирие было сорвано трижды. 

По словам Путина, с момента начала новой фазы боевых действий с обеих сторон погибли около 5 тыс. человек, у каждой из сторон погибли около 2 тыс. человек.

Армения Азербайджан конфликт в Нагорном Карабахе
Материалы по теме
Минобороны Армении назвало причины срыва перемирия в Нагорном Карабахе
Политика
В Армении заявили об обострении конфликта после срыва перемирия
Политика
Пашинян сообщил о готовности Армении соблюдать режим прекращения огня
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter