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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Алиев выступил против участия третьей страны в конфликте в Карабахе

Ильхам Алиев
Ильхам Алиев (Фото: president.az)

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку не хочет привлечения третьей страны в армяно-азербайджанский конфликт в Нагорном Карабахе.

«Мы не хотим, чтобы какая-либо третья страна была вовлечена. Мы не видим, что какая-то страна может быть привлечена. Потому что страны, которые нас окружают, — наши партнеры и друзья», — заявил он в интервью немецкому телеканалу ARD.

Алиев утверждает, что Армения пытается привлечь «некоторые страны» к боевым действиям, однако выразил уверенность, что этого не произойдет. Он подчеркнул, что это конфликт только между Баку и Ереваном, а другие государства «должны держаться подальше» от него.

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Политика
Фото:AP

В то же время президент Азербайджана подтвердил право турецких военных находиться на территории страны. Он объяснил это тем, что у Баку и Анкары проходит много совместных военных учений. «Вы видели их [турецких военных] в Баку, но не видели их в бою», — заключил глава государства.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой начать консультации, чтобы определить, какую помощь Москва может оказать Еревану.

В российском МИДе ответили на его обращение, заверив, что в случае возникновения боев именно на территории Армении Москва окажет Еревану необходимую помощь.

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Россия и Армения являются союзниками по Организации Договора о коллективной безопасности. Согласно договору, если на одного из участников соглашения нападут, он имеет право потребовать помощи у других участников.

История нагорнокарабахского конфликта

Историческая область Нагорный Карабах, население большинства районов которой составляют преимущественно армяне, провозгласила независимость от Азербайджана в 1991 году под именем Нагорно-Карабахской республики (еще в 1987–1988 годах представители Карабаха обращались к советскому руководству с просьбой о передаче из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР, но не получили положительного ответа).

С 1992 по 1994 год Азербайджан пытался взять самопровозглашенную республику под свой контроль, это были полномасштабные военные действия, Баку и Ереван применяли тяжелую технику и авиацию.

Армянские формирования взяли под контроль в том числе несколько районов Азербайджана, которые до начала конфликта не входили в Нагорно-Карабахскую автономию: Кельбаджарский, Лачинский, Кубатлинский, Джебраильский и Зангеланский районы целиком, Агдамский и Физулинский — частично. Под контролем Баку осталось около 15% Нагорного Карабаха.

В 1994 году страны договорились о прекращении огня, а конфликт был заморожен.

Последнее масштабное обострение в зоне соприкосновения произошло в апреле 2016 года, сообщалось о более чем 30 погибших с обеих сторон, ранения получили десятки человек. Стороны снова договорились о прекращении огня.

Азербайджан не признает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику и отказывается от включения в переговоры об урегулировании конфликта ее представителей.

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