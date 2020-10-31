Алиев выступил против участия третьей страны в конфликте в Карабахе

Ильхам Алиев (Фото: president.az)

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку не хочет привлечения третьей страны в армяно-азербайджанский конфликт в Нагорном Карабахе.

«Мы не хотим, чтобы какая-либо третья страна была вовлечена. Мы не видим, что какая-то страна может быть привлечена. Потому что страны, которые нас окружают, — наши партнеры и друзья», — заявил он в интервью немецкому телеканалу ARD.

Алиев утверждает, что Армения пытается привлечь «некоторые страны» к боевым действиям, однако выразил уверенность, что этого не произойдет. Он подчеркнул, что это конфликт только между Баку и Ереваном, а другие государства «должны держаться подальше» от него.

В то же время президент Азербайджана подтвердил право турецких военных находиться на территории страны. Он объяснил это тем, что у Баку и Анкары проходит много совместных военных учений. «Вы видели их [турецких военных] в Баку, но не видели их в бою», — заключил глава государства.