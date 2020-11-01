Минобороны Армении назвало причины срыва перемирия в Нагорном Карабахе

Официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян перечислил причины, из-за которых, по версии Еревана, срываются попытки установления перемирия в непризнанном Нагорном Карабахе (НКР). Соответствующее заявление размещено на странице Информационного центра НКР на странице в Telegram-канале.

«Цивилизованный мир пытался добиться от Азербайджана прекращения огня, но потерпел неудачу, поскольку отсутствуют механизмы проверки. Поэтому это ясно указывает на то, что войну начал Азербайджан», — сказал Ованнисян.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что конфликт в Нагорном Карабахе может быть решен одним из двух путей.

Как отмечал азербайджанский президент, для мирного решения карабахского конфликта Армения должна уйти с «оккупированных» территорий.

«Нам нужен конкретный график, сколько дней необходимо Армении для вывода войск», — говорил Алиев. Он также заявлял, что Ереван намерен использовать перемирие для мобилизации своих сил и вооружения армии. Алиев говорил, что Азербайджан устал от переговоров по спорным территориям.

По его словам, в течение 30 лет Минская группа ОБСЕ занималась «замораживанием конфликта». Но как только Азербайджан начал «освобождать свои земли», на него начали оказывать давление, говорил президент Азербайджана.

Военные действия между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе продолжаются с 27 сентября. Обе стороны возложили ответственность за военные действия друг на друга, а также ввели военное положение. Кроме того, они понесли потери среди военных и мирного населения.

10 октября в ходе трехсторонней встречи в Москве министры иностранных дел Армении и Азербайджана договорились о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Он должен был начать действовать 10 октября в 12:00 (11:00 мск). Однако, несмотря на это, вечером в Степанакерте (столица НКР) прогремели взрывы. Второе перемирие в Нагорном Карабахе было сорвано в полночь 18 октября.

25 октября министры иностранных дел Армении и Азербайджана Зограб Мнацаканян и Джейхун Байрамов в Вашингтоне договорились о третьем перемирии. Оно должно было начаться 26 октября в 07:00 мск. Однако сразу после обозначенного времени прекращения огня стороны обменялись взаимными обвинениями в обстрелах.