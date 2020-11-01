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В России упростили оформление пособий на детей от 3 до 7 лет

С 1 ноября малообеспеченным семьям будет проще получить пособие на детей в возрасте от трех до семи лет. Соответствующее распоряжение в августе подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Согласно документу, для оформления выплат гражданам больше не обязательно предоставлять сведения об алиментах. Теперь госорганы будут самостоятельно получать необходимую информацию через систему межведомственного электронного взаимодействия.

Мишустин подписал распоряжение о выплатах на детей от 3 до 7 лет
Общество
Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»

Ввести ежемесячные выплаты для малоимущих семей в ходе послания к Федеральному собранию в январе 2020 года предложил президент России Владимир Путин. Позднее Министерство труда сообщило, что разработало единый упрощенный порядок выплат. В итоге подавшие заявление на материальную помощь семьи с июля начали получать выплаты за период с 1 января 2020 года.

В указе президента уточнялось, что финансовую поддержку смогут получить только те семьи, чей доход не превышает минимальный размер оплаты труда. При этом, по данным правительства, размер самих выплат составляет 50% от прожиточного минимума для детей. Это около 5,5 тыс. руб. на одного ребенка в месяц в зависимости от региона.

Минкомсвязь запустила сервис оформления выплат на детей от 3 до 7 лет
Общество
Фото:Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В октябре Мишустин распорядился дополнительно выделить более 8,8 млрд руб. на ежемесячные выплаты детям от трех до семи лет. Тогда, по данным правительства, заявления на получение материальной помощи написали более 3,8 млн семей.

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пособие дети Михаил Мишустин кабмин
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Мишустин подписал распоряжение о выплатах на детей от 3 до 7 лет
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Минкомсвязь запустила сервис оформления выплат на детей от 3 до 7 лет
Общество
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